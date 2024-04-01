Главный тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в Кубке России
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским «Спартаком».
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с московским «Спартаком».
Первая игра полуфинала Пути РПЛ Кубка России пройдёт в среду, 3 апреля, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.
«Я не думаю, что что-то изменилось: у нас состав тот же, у “Спартака” — тоже, кардинально ничего не изменилось — будет ещё один матч. Понятно, что соперники принципиальные, это станет дополнительной мотивацией и для нас, и для игроков “Спартака”. Ждём хорошей игры», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».
После возобновления сезона «Зенит» уже встречался со «Спартаком». Игра 19-го тура РПЛ завершилась со счётом 0:0.