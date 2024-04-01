Главный тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в Кубке России

«Я не думаю, что что-то изменилось: у нас состав тот же, у “Спартака” — тоже, кардинально ничего не изменилось — будет ещё один матч. Понятно, что соперники принципиальные, это станет дополнительной мотивацией и для нас, и для игроков “Спартака”. Ждём хорошей игры», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».