Титов — о «Спартаке» в Кубке: этот «Зенит» можно и нужно обыгрывать

«В Кубке попался непростой соперник — “Зенит”. Есть два матча, можно попробовать, как два года назад, когда дома обыграли питерцев 3:0. Этот “Зенит” можно обыгрывать и нужно с ними играть. Если “Спартак” вылетит в Кубке, в РПЛ отрыв большой, то однозначно сезон будет не лучшим», — приводит слова Титова интернет-портал Metaratings.