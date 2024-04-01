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Футбол. Кубок России. Все результаты
16:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Титов — о «Спартаке» в Кубке: этот «Зенит» можно и нужно обыгрывать

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о предстоящем матче красно-белых с «Зенитом» в Кубке России.

Кубок России: результаты и календарь
Титов — о «Спартаке» в Кубке: этот «Зенит» можно и нужно обыгрывать | Источник: Чемпионат.com

Первая игра полуфинала Пути РПЛ пройдёт в среду, 3 апреля, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«В Кубке попался непростой соперник — “Зенит”. Есть два матча, можно попробовать, как два года назад, когда дома обыграли питерцев 3:0. Этот “Зенит” можно обыгрывать и нужно с ними играть. Если “Спартак” вылетит в Кубке, в РПЛ отрыв большой, то однозначно сезон будет не лучшим», — приводит слова Титова интернет-портал Metaratings.

Напомним, после возобновления сезона «Зенит» уже встречался со «Спартаком». Игра 19-го тура РПЛ завершилась со счётом 0:0.

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