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22:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кержаков назвал фаворита в матче «Спартак» — «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и сине-бело-голубыми.

Спартак
ЗенитКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что “Зенит” фаворит этой встречи и в этом кубковом противостоянии. Поэтому может быть и не совсем легкую, но все-таки победу одержит “Зенит”», — сказал Кержаков «СЭ».

Команды проведут две игры: первая состоится 3 апреля на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20.30 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 16—18 апреля (точные дата и время будут известны позднее).

В текущем сезоне команды провели между собой два матча в РПЛ. В первом круге «Зенит» на выезде победил «Спартак» (3:1) в игре 5-го тура. Встреча 19-го тура, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась вничью — 0:0.

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