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Футбол. Кубок России. Последние результаты
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Футбол. Кубок России. Все результаты
00:33 (мск), источник: Известия

Пути следования: Абаскаль против «Зенита» и испытание для Карпина

В Кубке России осталось всего 12 претендентов на титул.

Спартак
Зенит
Динамо
РостовКубок России: результаты и календарь

Три будних дня — со 2 по 4 апреля — вместят в себя шесть игр Кубка России по футболу. В «Пути регионов» состоятся одноматчевые четвертьфиналы. А в «Пути РПЛ» начнутся двухматчевые противостояния на этапе полуфиналов. Самая яркая вывеска — «Спартак» — «Зенит». Но и от других встреч можно ждать эмоций. Отдельная интрига — сделают ли еще один шаг к трофею забравшиеся высоко по сетке турнира представители первой лиги «СКА-Хабаровск» и «Химки».

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Суперматч без интриги?

«Спартак» — «Зенит» в полуфинале «Пути РПЛ» — точно главная афиша если не всего розыгрыша, то этого этапа точно. Матчи этих соперников всегда получаются горячими и обсуждаемыми. Сейчас остроты добавляет еще и тот факт, что не так давно команды Абаскаля и Семака сыграли нулевую ничью в Санкт-Петербурге. Тогда «Спартак» прервал сразу две рекордные серии «Зенита» — сине-бело-голубые забивали в 25 матчах РПЛ и в 58 домашних играх подряд.

Футбол

Кубок России 2023/2024
Путь РПЛ. Плей-офф, 3.04.2024, 20:30

Спартак-Зенит-

И хотя поначалу питерские нули воспринимались как успех «Спартака» (без Абаскаля и Промеса красно-белым прочили разгром), следующий месяц показал — радоваться рано. Красно-белые за три тура не забили ни одного мяча, что стало повторением антирекорда «Спартака». Побед, разумеется, тоже не было — две ничьи (с «Зенитом» и «Уралом») и поражение от «Факела».

Форму питерцев тоже не назовешь идеальной — в новом году в РПЛ они дважды теряли очки. Но всё же они, во-первых, забивали и забивали прилично (только в чемпионате на счету «Зенита» пять голов) — о чем «Спартак» пока только мечтает. Во-вторых, побеждали и даже вернулись на первое место в РПЛ. Так что в одном из главных матчей Кубка России, похоже, есть фаворит.

— Я думаю, что «Зенит» фаворит этой встречи и в этом кубковом противостоянии, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» экс-форвард петербургского клуба и сборной России Александр Кержаков. — «Спартак» сейчас на спаде. Поэтому, может быть, и не совсем легкую, но все-таки победу одержат сине-бело-голубые.

В стане красно-белых с этим не согласны.

— Нужно играть с «Зенитом» так же, как мы играем против него в последнее время, — с полной самоотдачей, не давать разбежаться бразильцам, — заявил «Известиям» защитник «Спартака» Никита Чернов. — И надо постараться забить гол. Потому что пока у нас с этим не идет в чемпионате, но, надеюсь, мы просто оставили забитые мячи на «Зенит». Тем более в кубке «Спартак» после паузы довольно результативен. Можем ли мы сосредоточиться на кубке в связи с неудачами в чемпионате? Я думаю, это неправильные суждения — не тот клуб «Спартак», чтобы сосредоточиться только на одном турнире. В такой команде нельзя забить на чемпионат и играть только в кубке — это было бы максимально некрасиво.

Футбол

Кубок России 2023/2024
Путь РПЛ. Плей-офф, 3.04.2024, 18:15

Балтика-ЦСКА-

Федотов справится с ожившей «Балтикой»?

После жеребьевки в ЦСКА наверняка были более-менее спокойны — достался лучший из возможных соперников — «Балтика». Учитывая, что в списке были еще «Зенит» и «Спартак», команда из подвала РПЛ вызывала оптимизм, пусть и прошла в кубке «Локомотив». Но накануне встречи условия изменились.

В 22-м туре «Балтика» внезапно обыграла «Пари НН». Это действительно стало событием, ведь «Балтика» не знала успеха девять матчей РПЛ подряд! В восьми из них она не забивала. Кошмарные результаты закономерно подвели команду Игнашевича к краю пропасти, но балтийцы взяли и внезапно ожили. Дважды забили Нижнему и не пропустили. Чего от них теперь ожидать?

А Владимир Федотов вместе с ЦСКА сейчас не в том положении, чтобы обыгрывать аутсайдеров с закрытыми глазами. В 22-м туре армейцы упустили победу в матче с последней командой РПЛ — «Сочи», причем по ходу встречи москвичи вели 2:0. Для команды, чаще всех упускающей победы (красно-синие потеряли 18 очков в этом сезоне РПЛ, ведя в счете), воскресшая «Балтика» является угрозой. Справится ли с ней Федотов?

Футбол

Кубок России 2023/2024
Путь регионов. Плей-офф, 2.04.2024, 17:30

СКА-Хабаровск-Динамо-

«Динамо» извинится перед болельщиками?

Что-то не то происходит с симпатичным «Динамо» Марцела Лички — бело-голубые проиграли уже два матча подряд. Сначала в кубке достаточно безвольно уступили «Зениту» (и это при том, что динамовцы — чуть ли не лучше всех разбирались с питерцами в последние годы) и вылетели в «Путь регионов». Потом и вовсе дома поймали разгром от «Ростова» — 1:4.

Теперь главный вопрос — готовят ли футболисты Лички извинения для болельщиков в виде победы над «СКА-Хабаровском» или череда провалов продолжится? Повезло еще, что не пришлось лететь в Сибирь — соперник москвичей временно выступает в Санкт-Петербурге.

Футбол

Кубок России 2023/2024
Путь регионов. Плей-офф, 2.04.2024, 20:00

Химки-Ростов-

Лучшие против лучших

В паре «Ростов» — «Химки» мы увидим противостояние лучшей команды весеннего отрезка РПЛ и лучшей же на данный момент команды первой лиги.

У «Ростова» после зимней паузы просчет один, но почти фатальный, — вылет от ЦСКА из «Пути РПЛ» Кубка России. Зато в чемпионате желто-синие идут без сбоев — в трех турах у них три победы. Пали «Крылья Советов», «Краснодар» и «Динамо» — успешнее этой весной не выступал никто.

Но теперь в кубке ждет неудобный лидер первой лиги — «Химки». Пусть команда Андрея Талалаева и проиграла две последние встречи с крупным счетом (1:3 с «Нефтехимиком» и 1:4 с «Енисеем»), на прошлом этапе кубка она выбила «Краснодар». Так что испытание для «Ростова» получится солидное.

Футбол

Кубок России 2023/2024
Путь регионов. Плей-офф, 3.04.2024, 16:00

Урал-Локомотив-

Наконец-то позитив

Тот факт, что на «Пути регионов» противостояния одноматчевые и всё решается быстро, порадует как минимум одну команду. Какую? Победителя пары «Урал» — «Локомотив», потому что в последнее время у этих ребят беспросветный мрак. Железнодорожники еще не побеждали в РПЛ в 2024 году и вылетели из верхней сетки кубка от «Балтики». У «Урала» вообще с 22 октября только две победы во всех турнирах.

Так что кто-то 3 апреля уедет домой в очень приподнятом настроении. Проблема в том, что у проигравшего дела станут еще хуже, чем были. Может, даже и отставка случится — кто знает…

— С «Локомотивом» всегда получаются интересные матчи, потому что играют сами и дают играть другим, — сказал «Известиям» защитник «Урала» Денис Кулаков. — Так что жду зрелищной битвы. Надеюсь, матч со «Спартаком» — это ключ к перелому ситуации для нашей команды (в выходные команды сыграли со счетом 0:0). Сами не знаем, почему после удачного старта в сезоне мы довольно долго показываем не очень хорошие результаты, но давайте будем считать, что с ничьей с красно-белыми снова начнется тот «Урал», который летом радовал публику. Тогда всё будет в порядке. Мы хорошо себя проявили в этой встрече, добились неплохого результата. Если будем так играть дальше, то нам по силам побороться за Кубок России.

Самая равная и спокойная пара «Пути регионов» — «Ахмат» против «Оренбурга». Плохие периоды у команд позади, в чемпионате они идут более-менее ровно, хотя и в опасной зоне. Проход дальше в Кубке России ни для грозненцев, ни для оренбуржцев не станет откровением; а вылет не станет катастрофой. Умиротворяющий дуэт.

Артем Белинин Алексей Фомин

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