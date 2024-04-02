Тео Бонгонда: В игре с «Зенитом» «Спартак» сделает всё, чтобы победить

«Атмосфера в команде хорошая, каждый из нас упорно работает. Каждый из нас хочет победить. В игре с “Зенитом” сделаем всё, чтобы победить. Это футбол, всё возможно», — сказал Бонгонда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.