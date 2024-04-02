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11:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Тео Бонгонда: В игре с «Зенитом» «Спартак» сделает всё, чтобы победить

Атакующий полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о предстоящем матче полуфинала Кубка России (Путь РПЛ) с «Зенитом».

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Тео Бонгонда: в игре с «Зенитом» «Спартак» сделает всё, чтобы победить | Источник: Чемпионат.com

«Атмосфера в команде хорошая, каждый из нас упорно работает. Каждый из нас хочет победить. В игре с “Зенитом” сделаем всё, чтобы победить. Это футбол, всё возможно», — сказал Бонгонда в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» состоится 3 апреля. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало предстоящей встречи запланировано на 20:30 мск. Отметим, что ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля. Он начнётся в 16:00 по московскому времени.

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