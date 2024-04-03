Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.04
Вест Хэм
Тоттенхэм Хотспур
11
Футбол. Зарубежный
2.04
Борнмут
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
2.04
Бернли
Вулверхэмптон
11
Футбол. Зарубежный
2.04
Ноттингем Форест
Фулхэм
31
Футбол. Зарубежный
2.04
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
11
Футбол. Кубок России
2.04
Химки
Ростов
П 6:7
00
Футбол. Кубок России
2.04
СКА-Хабаровск
Динамо
12
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
2.04
Химки
Ростов
П 6:7
00
2.04
СКА-Хабаровск
Динамо
12
14.03
Спартак
Оренбург
31
14.03
Локомотив
Балтика
П 6:7
11
14.03
СКА-Хабаровск
Сочи
П 4:2
11
13.03
Зенит
Динамо
20
13.03
Родина
Урал
П 2:4
11
13.03
Волгарь
Ахмат
12
Футбол. Кубок России. Все результаты
02:10 (мск), источник: ТАСС

Первые матчи полуфиналов «пути РПЛ» Кубка России пройдут в среду

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Два матча ½ финала плей-офф «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России пройдут в среду. В этот день состоятся первые игры этого этапа — «Спартак» — «Зенит» и «Балтика» — ЦСКА.

Спартак
Зенит
Балтика
ЦСКАКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

Самой интересной парой ½ финала «плей-офф пути РПЛ» является противостояние между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Встреча пройдет на «Лукойл-Арене» и начнется в 20:30 мск. На групповом этапе «Спартак» занял первое место в квартете D, в котором также выступали столичное «Динамо», «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». «Зенит» стал первым в группе C, опередив калининградскую «Балтику», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». В ¼ финала «пути РПЛ» по итогам двух матчей красно-белые прошли «Оренбург» (0:1, 3:1), «Зенит» оказался сильнее «Динамо» (0:1, 2:0).

Футбол

Кубок России 2023/2024
Путь РПЛ. Плей-офф, 3.04.2024, 20:30

Спартак-Зенит-

В этом сезоне команды уже провели два матча РПЛ между собой. 2 марта в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 0:0, 20 августа в Москве «Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:1. В последний раз «Спартак» дома выиграл у «Зенита» 29 августа 2022 года, встреча группового этапа Кубка России завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых. В третий раз в сезоне матч между командами обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

«Спартак» подходит к игре с одной победой в четырех матчах во всех турнирах после зимней паузы. 14 марта красно-белые дома обыграли «Оренбург» в матче Кубка России со счетом 3:1, эти голы стали единственными для московской команды в этом году. Одной из причин может быть отсутствие нидерландского нападающего Квинси Промеса, он пропустил все четыре игры после возобновления сезона. 29 февраля полиция Дубая задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. 1 марта источник ТАСС в полиции Дубая сообщил, что футболиста отпустили из-под стражи, но он не смог выехать в Россию. 14 марта стало известно о задержании Промеса в Дубае по запросу нидерландской прокуратуры.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров связывает отсутствие голов в РПЛ с тем, что в составе нет Промеса. «Безусловно, это квалифицированный футболист, которые такие ситуации решал. Поэтому нам нужно принять то, что есть, стараться самим реализовывать моменты, которые предоставляются», — сказал Умяров ТАСС.

«Зенит» значительно лучше выступил в первых матчах после возобновления сезона. Команда одержала две победы и дважды сыграла вничью. Петербургская команда возглавила турнирную таблицу РПЛ, набрав 41 очко в 21 матче. «Спартак» с 32 очками располагается на шестой позиции. Дата ответной встречи между «Спартаком» и «Зенитом» в Кубке России определится после завершения игр первого этапа.

Футбол

Кубок России 2023/2024
Путь РПЛ. Плей-офф, 3.04.2024, 18:15

Балтика-ЦСКА-

ЦСКА продолжает путь к трофею

Также в этот день действующий обладатель Кубка России ЦСКА на выезде сыграет с «Балтикой», встреча состоится на «Ростех-Арене» и начнется в 18:15 мск. В этом сезоне команды один раз встречались в РПЛ, 30 сентября армейский клуб дома оказался сильнее со счетом 1:0. Дата ответной встречи между командами также определится по завершении первого этапа.

После жеребьевки генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказал мнение, что матчи с ЦСКА вызовут большой интерес болельщиков. «Мы не ожидали какого-то конкретного соперника, полуфинал “пути РПЛ” — здесь каждый из возможных соперников “Балтики” является топ-клубом России, — сказал Измайлов ТАСС. — Нам достался серьезный оппонент, уверен, что нас ждут очень интересные матчи. Безусловно, матч против ЦСКА вызовет серьезный интерес у наших болельщиков и в Калининграде, и на выезде».

«Балтика» заняла второе место в группе C, а ЦСКА выиграл квартет А, в котором также выступали «Оренбург», «Сочи» и воронежский «Факел». В ¼ финала калининградская команда по итогам двух встреч прошла столичный «Локомотив» (1:1, 1:1, 7:6 — по пенальти), ЦСКА оказался сильнее «Ростова» (1:1, 2:0).

Футбол

Кубок России 2023/2024
Путь регионов. Плей-офф, 3.04.2024, 16:00

Урал-Локомотив-

Ранее во вторник стартовала программа матчей второго этапа ¼ финала «пути регионов» Кубка России. «Динамо» на выезде обыграло «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1, подмосковные «Химки» дома уступили «Ростову» в серии пенальти, основное время завершилось со счетом 0:0. 3 апреля екатеринбургский «Урал» на своем поле примет «Локомотив», днем позже «Оренбург» на выезде встретится с грозненским «Ахматом».

На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.

Читайте также от «ТАСС»
Ирина Винер: народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе
Елистратов: их не беспокоит отсутствие россиян, это нужно принять как данность
"Очень жаль для всех и нашего хоккея, что мы едва не потеряли его"
Бах: миром управляют политики, а не мы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь