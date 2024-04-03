Первые матчи полуфиналов «пути РПЛ» Кубка России пройдут в среду

Самой интересной парой ½ финала «плей-офф пути РПЛ» является противостояние между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Встреча пройдет на «Лукойл-Арене» и начнется в 20:30 мск. На групповом этапе «Спартак» занял первое место в квартете D, в котором также выступали столичное «Динамо», «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». «Зенит» стал первым в группе C, опередив калининградскую «Балтику», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». В ¼ финала «пути РПЛ» по итогам двух матчей красно-белые прошли «Оренбург» (0:1, 3:1), «Зенит» оказался сильнее «Динамо» (0:1, 2:0).

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь РПЛ. Плей-офф, 3.04.2024, 20:30 Спартак - Зенит -

В этом сезоне команды уже провели два матча РПЛ между собой. 2 марта в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 0:0, 20 августа в Москве «Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:1. В последний раз «Спартак» дома выиграл у «Зенита» 29 августа 2022 года, встреча группового этапа Кубка России завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых. В третий раз в сезоне матч между командами обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

«Спартак» подходит к игре с одной победой в четырех матчах во всех турнирах после зимней паузы. 14 марта красно-белые дома обыграли «Оренбург» в матче Кубка России со счетом 3:1, эти голы стали единственными для московской команды в этом году. Одной из причин может быть отсутствие нидерландского нападающего Квинси Промеса, он пропустил все четыре игры после возобновления сезона. 29 февраля полиция Дубая задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. 1 марта источник ТАСС в полиции Дубая сообщил, что футболиста отпустили из-под стражи, но он не смог выехать в Россию. 14 марта стало известно о задержании Промеса в Дубае по запросу нидерландской прокуратуры.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров связывает отсутствие голов в РПЛ с тем, что в составе нет Промеса. «Безусловно, это квалифицированный футболист, которые такие ситуации решал. Поэтому нам нужно принять то, что есть, стараться самим реализовывать моменты, которые предоставляются», — сказал Умяров ТАСС.

«Зенит» значительно лучше выступил в первых матчах после возобновления сезона. Команда одержала две победы и дважды сыграла вничью. Петербургская команда возглавила турнирную таблицу РПЛ, набрав 41 очко в 21 матче. «Спартак» с 32 очками располагается на шестой позиции. Дата ответной встречи между «Спартаком» и «Зенитом» в Кубке России определится после завершения игр первого этапа.

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь РПЛ. Плей-офф, 3.04.2024, 18:15 Балтика - ЦСКА -

ЦСКА продолжает путь к трофею

Также в этот день действующий обладатель Кубка России ЦСКА на выезде сыграет с «Балтикой», встреча состоится на «Ростех-Арене» и начнется в 18:15 мск. В этом сезоне команды один раз встречались в РПЛ, 30 сентября армейский клуб дома оказался сильнее со счетом 1:0. Дата ответной встречи между командами также определится по завершении первого этапа.

После жеребьевки генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказал мнение, что матчи с ЦСКА вызовут большой интерес болельщиков. «Мы не ожидали какого-то конкретного соперника, полуфинал “пути РПЛ” — здесь каждый из возможных соперников “Балтики” является топ-клубом России, — сказал Измайлов ТАСС. — Нам достался серьезный оппонент, уверен, что нас ждут очень интересные матчи. Безусловно, матч против ЦСКА вызовет серьезный интерес у наших болельщиков и в Калининграде, и на выезде».

«Балтика» заняла второе место в группе C, а ЦСКА выиграл квартет А, в котором также выступали «Оренбург», «Сочи» и воронежский «Факел». В ¼ финала калининградская команда по итогам двух встреч прошла столичный «Локомотив» (1:1, 1:1, 7:6 — по пенальти), ЦСКА оказался сильнее «Ростова» (1:1, 2:0).

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь регионов. Плей-офф, 3.04.2024, 16:00 Урал - Локомотив -

Ранее во вторник стартовала программа матчей второго этапа ¼ финала «пути регионов» Кубка России. «Динамо» на выезде обыграло «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1, подмосковные «Химки» дома уступили «Ростову» в серии пенальти, основное время завершилось со счетом 0:0. 3 апреля екатеринбургский «Урал» на своем поле примет «Локомотив», днем позже «Оренбург» на выезде встретится с грозненским «Ахматом».