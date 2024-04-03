Марцел Личка: я был рад дождю в Санкт-Петербурге

«Я рад, что игроки правильно настроились. Мы хорошо играли с мячом, как и говорил до этого, рад дождю, ведь мяч катился быстрее. Мы честно и профессионально отработали в этом матче. Но это не значит, что надо расслабляться. И считать, что дальше всё будет хорошо. Матч с “Ростовом” с нами надолго. Его трудно просто вычеркнуть из головы», — сказал Марцел Личка в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.