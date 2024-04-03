Личка: что бы мы делали в случае поражения от «СКА-Хабаровск» — винили поле, дождь, холод?

«Понятно, что настроение у нас было не очень хорошим. Уже после “Ростова” ребята в раздевалке сами сказали: “Мы можем проиграть, но не с таким отношением, которое было”. Я именно про первый тайм. Тогда мы провалились. Сегодня выиграли 2:1, сделали это в тяжёлых условиях. Да, соперник играет в Первой лиге, но нельзя было выходить на поле с самоуверенностью. Считать, что выиграем 3:0 и поедем домой. А что в случае поражения? Винить поле, дождь, холод?» — сказал Личка в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.