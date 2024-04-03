Текущие события
Футбол. Кубок России
16:00
Урал
Локомотив
Футбол. Кубок России
18:15
Балтика
ЦСКА
Футбол. Кубок России
20:30
Спартак
Зенит
Футбол. Зарубежный
21:30
Арсенал
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
21:30
Брентфорд
Брайтон
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Сити
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
2.04
Вест Хэм
Тоттенхэм Хотспур
11
Футбол. Зарубежный
2.04
Борнмут
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
2.04
Бернли
Вулверхэмптон
11
Футбол. Зарубежный
2.04
Ноттингем Форест
Фулхэм
31
Футбол. Зарубежный
2.04
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
11
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
2.04
Химки
Ростов
П 6:7
00
2.04
СКА-Хабаровск
Динамо
12
14.03
Спартак
Оренбург
31
14.03
Локомотив
Балтика
П 6:7
11
14.03
СКА-Хабаровск
Сочи
П 4:2
11
13.03
Зенит
Динамо
20
13.03
Родина
Урал
П 2:4
11
13.03
Волгарь
Ахмат
12
Футбол. Кубок России. Все результаты
11:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Личка: что бы мы делали в случае поражения от «СКА-Хабаровск» — винили поле, дождь, холод?

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу своей команды в матче 2-го этапа ¼ финала Пути регионов Кубка России.

СКА-Хабаровск
ДинамоКубок России: результаты и календарь
Личка: что бы мы делали в случае поражения от «СКА-Хабаровск» — винили поле, дождь, холод? | Источник: Чемпионат.com

Напомним, бело-голубые обыграли «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1.

«Понятно, что настроение у нас было не очень хорошим. Уже после “Ростова” ребята в раздевалке сами сказали: “Мы можем проиграть, но не с таким отношением, которое было”. Я именно про первый тайм. Тогда мы провалились. Сегодня выиграли 2:1, сделали это в тяжёлых условиях. Да, соперник играет в Первой лиге, но нельзя было выходить на поле с самоуверенностью. Считать, что выиграем 3:0 и поедем домой. А что в случае поражения? Винить поле, дождь, холод?» — сказал Личка в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Во время загрузки произошла ошибка.
СКА-Хабаровск
1:2
Первый тайм: 0:1
Динамо
Читайте также от «Чемпионат.com»
«Овечкин просто разобьёт рекорд Гретцки!» Интервью с легендарным Могильным
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь