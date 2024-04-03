КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Ростова» Карпина в матче с «Химками»

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление главного тренера «Ростова» Валерия Карпина по итогам матча второго этапа четвертьфинала плей-офф «пути регионов» Фонбет — Кубка России с подмосковными «Химками». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

2 апреля «Ростов» на выезде победил «Химки» (0:0, 7:6 — по пенальти). В компенсированное время матча со скамейки были удалены Карпин и его помощник Виктор Онопко.

«Мы рассмотрим удаления Валерия Карпина и Виктора Онопко. Онопко был удален за оскорбительное поведение. Карпина удалили за выход на поле для конфронтации с официальными лицами. Оба тренера приглашены на заседание», — сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет 5 апреля.