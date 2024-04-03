Текущие события
Футбол. Кубок России
перерыв
Урал
Локомотив
10
Футбол. Кубок России
18:15
Балтика
ЦСКА
Футбол. Кубок России
20:30
Спартак
Зенит
Футбол. Зарубежный
21:30
Арсенал
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
21:30
Брентфорд
Брайтон
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Сити
Астон Вилла
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
2.04
Химки
Ростов
П 6:7
00
2.04
СКА-Хабаровск
Динамо
12
14.03
Спартак
Оренбург
31
14.03
Локомотив
Балтика
П 6:7
11
14.03
СКА-Хабаровск
Сочи
П 4:2
11
13.03
Зенит
Динамо
20
13.03
Родина
Урал
П 2:4
11
13.03
Волгарь
Ахмат
12
Футбол. Кубок России. Все результаты
15:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Кубка России

В матче второго этапа ¼ финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив».

Урал
ЛокомотивКубок России: результаты и календарь
Источник: https://vk.com/russiancup

Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Мамин Ал., Эмерсон, Мамин Ар., Бевеев, Кулаков, Ишков, Мишкич, Сунгатулин, Бикфалви, Дмитриев, Каштанов.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Фассон, Морозов, Самошников, Батраков, Карпукас, Сарвели, Миранчук, Пиняев, Сулейманов.

В ¼ финала Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» встречался с калининградской «Балтикой». Основное время двух матчей завершилось вничью (2:2, 1:1). Железнодорожники уступили в серии пенальти (6:7) и опустились в сетку Пути регионов. «Урал» на предыдущей стадии обыграл московскую «Родину» (1:1, 4:2 по пен.).

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Овечкин просто разобьёт рекорд Гретцки!» Интервью с легендарным Могильным
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь