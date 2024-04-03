ЦСКА и «Балтика» объявили стартовые составы на матч Кубка России. Тороп займет место в воротах армейцев

Место в ворота армейцев займет Владислав Тороп. Игорь Акинфеев остался на скамейке запасных.
ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Давила, Заболотный. Запасные: Акинфеев, Шейхутдинов, Набабкин, Рядно, Келлвен, Глебов, Мендес, Айссауи, Риванди, Чалов, Мусаев.
«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Капленко, Гузина, Ковалев, Луна, Андраде, Бистрович, Алекс, Лисакович. Запасные: Коновалов, Бориско, Радмановац, Маляров, Осипов, Аванесян, Лазарев, Пряхин, Арбухов, Козлов, Кузьмин, Энрикес.
Игра пройдет в Калининграде и начнется в 18:15 мск.