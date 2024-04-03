«Урал» обыграл «Локомотив» и вышел в ½ финала Пути регионов Кубка России

Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче на седьмой минуте забил защитник «Урала» Эммерсон.

В ¼ финала Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» встречался с калининградской «Балтикой». Основное время двух матчей завершилось вничью (2:2, 1:1). Железнодорожники уступили в серии пенальти (6:7) и опустились в сетку Пути регионов. «Урал» на предыдущей стадии обыграл московскую «Родину» (1:1, 4:2 по пен.).