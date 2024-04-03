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18:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» обыграл «Локомотив» и вышел в ½ финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 3 апреля, состоялся матч второго этапа ¼ финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив».

Урал
ЛокомотивКубок России: результаты и календарь
«Урал» обыграл «Локомотив» и вышел в ½ финала Пути регионов Кубка России | Источник: ФК «Урал»

Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче на седьмой минуте забил защитник «Урала» Эммерсон.

Напомним, ранее в ½ финала Пути регионов Кубка России вышли московское «Динамо» и «Ростов».

В ¼ финала Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» встречался с калининградской «Балтикой». Основное время двух матчей завершилось вничью (2:2, 1:1). Железнодорожники уступили в серии пенальти (6:7) и опустились в сетку Пути регионов. «Урал» на предыдущей стадии обыграл московскую «Родину» (1:1, 4:2 по пен.).

Урал
1:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
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