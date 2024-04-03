«Зенит» обыграл «Спартак» в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России

В составе победителей оба мяча забил Педро (55-я, 65-я минуты). У проигравших отличился Манфред Угальде (12).

Педро и Угальде перешли в российские клубы этой зимой и забили первые голы за новые команды. Ответный матч состоится в период с 16 по 18 апреля в Санкт-Петербурге.

Символический стартовый удар перед началом игры нанесли школьники Ислам Халилов и Артем Донсков, которые спасли более ста человек в «Крокус сити холле» после начала стрельбы. Болельщики «Зенита» провели 22 минуты в тишине в память о жертвах теракта.

В плей-офф Кубка России команды разделены на «путь РПЛ» и «путь регионов». Команды РПЛ до этого провели матчи группового этапа, остальные клубы прошли шесть раундов «пути регионов», определив четырех сильнейших. На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда опускается в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» покидают турнир после первого поражения.