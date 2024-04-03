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22:43 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» обыграл «Спартак» в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» со счетом 2:1 обыграл московский «Спартак» в первом матче полуфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Лукойл-Арене» в Москве.

Спартак
ЗенитКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

В составе победителей оба мяча забил Педро (55-я, 65-я минуты). У проигравших отличился Манфред Угальде (12).

Педро и Угальде перешли в российские клубы этой зимой и забили первые голы за новые команды. Ответный матч состоится в период с 16 по 18 апреля в Санкт-Петербурге.

Символический стартовый удар перед началом игры нанесли школьники Ислам Халилов и Артем Донсков, которые спасли более ста человек в «Крокус сити холле» после начала стрельбы. Болельщики «Зенита» провели 22 минуты в тишине в память о жертвах теракта.

В плей-офф Кубка России команды разделены на «путь РПЛ» и «путь регионов». Команды РПЛ до этого провели матчи группового этапа, остальные клубы прошли шесть раундов «пути регионов», определив четырех сильнейших. На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда опускается в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» покидают турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).

Спартак
1:2
Первый тайм: 1:0
Зенит
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