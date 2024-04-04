Камбэком завершился матч «Зенита» с Алипом в составе

«Спартак» первым вышел вперед на 12-й минуте после гола Манфреда Угальде. Во втором тайме на 55-й минуте «Зенит», благодаря голу Педро отыгрался. Спустя десять минут Педро оформил дубль и принес победу своей команде.

Алип отыграл первый тайм и был заменен на 46-й минуте. Казахстанец перед перерывом получил желтую карточку после стычки с Угальде, который отвесил ему подзатыльник и был наказан Алипом за этот поступок. Костариканец после толчка со стороны защитника «Зенита» картинно упал и также, был удостоен предупреждения.



Ответный матч между этими клубами пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге.