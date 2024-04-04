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01:12 (мск), источник: Vesti.kz

Камбэком завершился матч «Зенита» с Алипом в составе

«Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу над «Спартаком» в первом матче ½ финала Кубка России, сообщают Vesti.kz. Защитник питерского клуба и сборной Казахстана Нуралы Алип вышел в стартовом составе.

Кубок России: результаты и календарь
Источник: ФК "Зенит"

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Спартак» первым вышел вперед на 12-й минуте после гола Манфреда Угальде. Во втором тайме на 55-й минуте «Зенит», благодаря голу Педро отыгрался. Спустя десять минут Педро оформил дубль и принес победу своей команде.

Алип отыграл первый тайм и был заменен на 46-й минуте. Казахстанец перед перерывом получил желтую карточку после стычки с Угальде, который отвесил ему подзатыльник и был наказан Алипом за этот поступок. Костариканец после толчка со стороны защитника «Зенита» картинно упал и также, был удостоен предупреждения.

Ответный матч между этими клубами пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге.

Спартак
1:2
Первый тайм: 1:0
Зенит
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