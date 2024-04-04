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Футбол. Кубок России. Все результаты
09:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» настрадался от 18-летнего Педро! Как он вообще оказался в «Зените»?

У парня были бешеные отступные.

Спартак
ЗенитКубок России: результаты и календарь
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«Зенит» обыграл «Спартак» в ярчайшем матче Кубка России, а главным героем питерцев стал 18-летний Педро.

Вингер уничтожил оборону красно-белых дриблингом, в первом тайме зарядил в штангу, а после перерыва забил один приличный мяч и второй — шедевральный. Этого хватило для победы команды Сергея Семака.

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Интерес топ-клубов Европы и 120 миллионов

За Педро Энрике (полное имя футболиста) «Зенит» охотился давно — первая информация о том, что российские скауты наблюдают за парнем, появлялась еще два года назад. Это объяснимо — нападающий считался (и считается) главным талантом Бразилии после Эндрика, не так давно купленного «Реалом». Поэтому при первой же возможности сине-бело-голубые включились в борьбу.

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Возможность, кстати, подвернулась удачная — в январе 2023 года питерцы отправили в «Коринтианс» Юри Алберто, а взамен получили Ренана, Ду Кейроса и… право выкупа на 16-летнего Педро. Журналист Фабио Алейшо, который живет в России, тогда так отозвался о парне: «Считаю, после Эндрика из “Палмейрас”, которого купил “Реал”, Педро — самый перспективный форвард Бразилии… Питерцы получили право на покупку большущего таланта».

Сине-бело-голубые не стали долго ждать — уже в марте стало известно, что Педро интересуются «Боруссия», «Аякс», «Ньюкасл» и ПСВ. Ранее сообщалось также о «МЮ» и «Арсенале», поэтому в июне 2023-го «Зенит» сыграл на опережение и отправил «Коринтиансу» 9 миллионов евро — это при том, что по новому контракту (игрок переподписал его в апреле) отступные Педро составляли 120 миллионов!

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Почему Педро приехал только этой зимой?

Перейти в «Зенит» сразу футболист не мог — не позволял возраст. В Питере согласились подождать до совершеннолетия, но Педро прибыл уже на первый зимний сбор — чуть-чуть раньше. И с ходу начал забивать — восторги начались почти сразу. Вот что говорил Геннадий Орлов в комментарии «СЭ»: «Педро только недавно исполнилось 18 лет, а он все умеет на поле! Как он работает в левую сторону, в правую, как здорово видит партнеров — это, конечно, подкупает. Добротное приобретение. Не случайно же Семак не выпускает Мостового: видит, что у Педро игра идет, глаза горят».

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Семак тоже был впечатлен бразильцем: «Педро пока выглядит даже лучше, чем мы предполагали, исходя из тех соображений, что он получал не так много игровой практики в “Коринтиансе”. Игрок молодой, поэтому вопрос адаптации, привыкания к нашей игре, к команде, как казалось изначально, требовал большего времени. С другой стороны, хоть нынешнее состояние Педро нас, конечно, радует, мы прекрасно понимаем — в таком возрасте возможны любые эмоциональные колебания. Особенно по приезде в Россию. Поэтому, конечно, готовы к тому, что какие-то спады у Педро будут. Но он, безусловно, футболист очень хорошего уровня, с хорошей перспективой».

Прямо перед рестартом сезона игру бразильца для Sport24 прокомментировал Андрей Аршавин: «Зенит» провел хорошую работу в зимнее трансферное окно. Особенно отметил бы Педро. «Может ли он стать новым Малкомом? Не знаю, но потенциал у него большой».

Матч со «Спартаком» в Кубке стал для Педро всего пятым в составе «Зенита» — суммарно он не отыграл весной и 90 минут. Но с красно-белыми Семак доверил бразильцу место в основе, и тот, кажется, дал понять, почему о нем было так много разговоров.

Ждем в старте в РПЛ?

Автор: Артем Белинин

Спартак
1:2
Первый тайм: 1:0
Зенит
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