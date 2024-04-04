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Футбол. Кубок России. Все результаты
08:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Зобнин: «Спартак» с условным «Уралом» не может справиться, а вы говорите про «Зенит»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, возможно ли противостоять «Зениту» на дистанции.

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«Конечно, тяжеловато противостоять “Зениту”. Но нам не надо ни на кого смотреть — нужно смотреть на себя. Мы с условным “Уралом” не можем справиться, а вы говорите про “Зенит”. Нам нужно набирать очки со всеми командами. Быть не шестыми или седьмыми, а немножко повыше», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

3 апреля, прошёл матч между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в рамках ½ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1. Оба мяча за петербуржцев забил бразильский форвард Педро, в составе москвичей отличился Манфред Угальде.

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1:2
Первый тайм: 1:0
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