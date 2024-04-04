Зобнин: «Спартак» с условным «Уралом» не может справиться, а вы говорите про «Зенит»

«Конечно, тяжеловато противостоять “Зениту”. Но нам не надо ни на кого смотреть — нужно смотреть на себя. Мы с условным “Уралом” не можем справиться, а вы говорите про “Зенит”. Нам нужно набирать очки со всеми командами. Быть не шестыми или седьмыми, а немножко повыше», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.