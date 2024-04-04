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10:31 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Локомотиве» заявили, что не собираются принимать поспешных решений после вылета из КР

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал вылет команды из Фонбет Кубка России.

ЛокомотивКубок России: результаты и календарь
В «Локомотиве» заявили, что не собираются принимать поспешных решений после вылета из КР | Источник: Чемпионат.com

Вчера, 3 апреля, «Локомотив» на выезде проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счётом 0:1 и покинул розыгрыш турнира. Единственный гол на счету защитника Эммерсона.

«Мы не удовлетворены результатом. Задача в Кубке не выполнена. Команда готовится к матчу с “Ахматом” и будет предпринимать все усилия, чтобы достичь максимального результата в чемпионате. Поспешных решений никто не собирается принимать», — приводит слова Леонченко «Матч ТВ».

В 23-м туре Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграет с грозненским «Ахматом» в воскресенье, 7 апреля. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Урал
1:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
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