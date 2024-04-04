В «Локомотиве» заявили, что не собираются принимать поспешных решений после вылета из КР | Источник:

Вчера, 3 апреля, «Локомотив» на выезде проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счётом 0:1 и покинул розыгрыш турнира. Единственный гол на счету защитника Эммерсона.

«Мы не удовлетворены результатом. Задача в Кубке не выполнена. Команда готовится к матчу с “Ахматом” и будет предпринимать все усилия, чтобы достичь максимального результата в чемпионате. Поспешных решений никто не собирается принимать», — приводит слова Леонченко «Матч ТВ».