Бушманов: «Спартаку» будет непросто перевернуть ход противостояния с «Зенитом»
Бывший футболист Евгений Бушманов высказался о первом матче ½ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Зенит».
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Бывший футболист Евгений Бушманов высказался о первом матче ½ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Зенит».
Гости одержали победу со счётом 2:1. Ответный матч состоится в период с 16 по 18 апреля.
«У “Спартака” получилось два разных тайма. Первый провёл хорошо: владел преимуществом, многое получалось. А во втором ничего не получалось. Педро у “Зенита” ярко себя проявил. Запомнилось, когда он ещё в первом тайме создал голевой момент, где обыграл троих игроков. Видно, что парень талантливый.
Теперь преимущество у “Зенита”, потому что обыграли “Спартак” в гостях, а впереди матч дома. “Спартаку” будет непросто перевернуть ход этого противостояния», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.