Бушманов: «Спартаку» будет непросто перевернуть ход противостояния с «Зенитом»

«У “Спартака” получилось два разных тайма. Первый провёл хорошо: владел преимуществом, многое получалось. А во втором ничего не получалось. Педро у “Зенита” ярко себя проявил. Запомнилось, когда он ещё в первом тайме создал голевой момент, где обыграл троих игроков. Видно, что парень талантливый.



Теперь преимущество у “Зенита”, потому что обыграли “Спартак” в гостях, а впереди матч дома. “Спартаку” будет непросто перевернуть ход этого противостояния», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.