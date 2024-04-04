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11:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Бушманов: «Спартаку» будет непросто перевернуть ход противостояния с «Зенитом»

Бывший футболист Евгений Бушманов высказался о первом матче ½ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Зенит».

Спартак
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Бушманов: «Спартаку» будет непросто перевернуть ход противостояния с «Зенитом» | Источник: Чемпионат.com

Гости одержали победу со счётом 2:1. Ответный матч состоится в период с 16 по 18 апреля.

«У “Спартака” получилось два разных тайма. Первый провёл хорошо: владел преимуществом, многое получалось. А во втором ничего не получалось. Педро у “Зенита” ярко себя проявил. Запомнилось, когда он ещё в первом тайме создал голевой момент, где обыграл троих игроков. Видно, что парень талантливый.

Теперь преимущество у “Зенита”, потому что обыграли “Спартак” в гостях, а впереди матч дома. “Спартаку” будет непросто перевернуть ход этого противостояния», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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Спартак
1:2
Первый тайм: 1:0
Зенит
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