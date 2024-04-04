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Футбол. Кубок России. Все результаты
12:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь ЦСКА Тороп прокомментировал победу армейцев над «Балтикой» в Кубке России

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп высказался по итогам первого матча ½ финала Кубка России с «Балтикой», победу в котором одержали армейцы.

ЦСКА
БалтикаКубок России: результаты и календарь
Вратарь ЦСКА Тороп прокомментировал победу армейцев над «Балтикой» в Кубке России | Источник: Чемпионат.com

«Гол забили красивый. Главное, что мяч пересёк ленточку ворот соперника, а у нас — нет. Мы сыграли на ноль, с минимальным преимуществом едем в Москву — это самое главное. Сейчас же готовимся к матчу чемпионата России с “Факелом”, — приводит слова Торопа “Матч ТВ”.

Матч между ЦСКА и «Балтикой» состоялся накануне, 3 апреля. Встреча проводилась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Единственный гол во встрече забил Виктор Давила. Чилийский форвард поразил ворота «Балтики» ударом через себя. Хозяева, в свою очередь, так и не смогли распечатать ворота соперника. Ответная игра между командами состоится 17 апреля в Москве. Она начнётся в 16:00 мск.

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Балтика
0:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
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