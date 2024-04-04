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19:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Результаты Абаскаля говорят сами за себя. Но раз не расстались с ним раньше…» Мнение Титова

Бывший капитан «Спартака» — о поражении от «Зенита».

Спартак
ЗенитКубок России: результаты и календарь
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— Неплохой первый тайм в исполнении «Спартака», — говорит Титов. — Но после перерыва все встало на свои места. Эх, если бы таймы поменять местами… Однако имеем то, что имеем. Во второй половине встречи Семак уже выпустил на поле состав, приближенный к основе. Не все еще решено в этом противостоянии. Правда, как мы знаем, в Питере «Зенит» обычно закрывает все вопросы и окончательно склоняет чашу весов в свою пользу.

— Удивили такие экспериментальные составы команд?

— На мой взгляд, когда на стадион приходит такое количество болельщиков, играть должна основа! У тебя есть сегодняшний матч, который ты должен выиграть, а зритель — получить удовольствие не только от результата, но и от качества футбола. Знаете, что говорил Олег Иванович Романцев, когда мы ехали играть на Кубок в регионы, в небольшие города?

— Что?

— Наш главный тренер на выезд брал вообще всех основных футболистов. У нас, правда, тогда не было 25 игроков в обойме, а всего где-то 17−18. И когда Романцева спрашивали, не хочет ли он дать отдохнуть ведущим игрокам с учетом того, что полкоманды выступает в сборных, «Спартак» принимает участие в Лиге чемпионов и так далее, он отвечал: «Мне не простят, если я привезу сюда дублеров, потому что болельщик приходит именно на основу». Вот мне такой подход ближе.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Ключевой фактор во вчерашней победе «Зенита»?

— Выход на замену Вендела и Клаудиньо. Команда сразу преобразилась, стала действовать по-другому, на иных скоростях. Все перевернулось буквально за 15 минут. Во втором тайме питерцы играли в футбол, а красно-белые просто мучились… Хозяева создали, пожалуй, только один момент, когда Бабич бил в концовке.

А в остальном… Все как-то слабовато. Не увидел я слаженной командной игры, которой «Спартак» всегда славился. Имею в виду короткий, средний пас, передачу под дальнюю ногу — под правильную ногу, забегания, скрещивания, нестандартные ходы. К сожалению, сегодня ничего этого нет.

— «Зенит» был на голову сильнее после перерыва?

— Похоже, приходится признать: если «Зенит» будет играть так же, как в первые 20 минут второго тайма, в РПЛ никто не сможет навязать питерцам конкуренцию. Допускаю, что совсем скоро придется вновь констатировать очередное чемпионство команды Семака. А возможно, сине-бело-голубые замахнутся и на золотой дубль, на победу в Кубке.

— После матча Абаскаль довольно резко высказался об игре своих подопечных после перерыва: «У тебя в крови должны быть страсть, желание… Если этого нет — вон из футбола! Мы не можем позволить себе проводить такие разные отрезки».

— По составу «Зенит», конечно, сильнее «Спартака». А раз расклад сил такой, то как можно побеждать? Только за счет сумасшедшего настроя и самоотдачи. Не забывайте еще и о том, что перед возобновлением сезона красно-белые потеряли Промеса. Не уверен, что Клаудиньо обыграл бы Промеса, допустим, один в один. Но голландца нет, равноценной замены ему не видно. А тут после перерыва «Зенит» выпускает Клаудиньо, Вендела, плюс на поле есть Барриос… Как тут с ними играть? Только за счет страсти!

— За «Спартак» тревожно?

— Календарь непростой. Пять подряд гостевых встреч. «Динамо», «Сочи», ответный матч на Кубок с «Зенитом», «Ростов», ЦСКА… Как бы «Спартак» вообще не рухнул вниз турнирной таблицы. Пока опасения такие действительно есть. А если в воскресенье красно-белые уступят бело-голубым, представляете, какой негативный фон будет вокруг команды, клуба? Критика, как говорится, польется из каждого утюга… Нет, не могу сказать, что есть ощущение безнадеги. Но понимаю другое: в клубе происходит что-то не то. Все о чем-то говорят, а подвижек мы, увы, не видим.

— Не затянул ли «Спартак» с увольнением Абаскаля?

— Результаты Абаскаля весной говорят сами за себя. Ни одной победы… Но раз не расстались с ним раньше, во время паузы, когда было больше времени для поиска нового тренера, то теперь надо верить в него до конца.

— До конца сезона?

— Посмотрим. Если «Спартак» продолжит проигрывать в ближайшее время, то, наверное, выводы по тренеру возможны. Тут уже решение будет принимать совет директоров клуба и руководство «Лукойла».

— Как вам Угальде?

— Видно, что парень мастеровитый, добавил «Спартаку» агрессии впереди. Пока это действительно добротное приобретение. Другое дело — как он раскроется в этой команде, которая испытывает большие проблемы? Очень сложно показать себя во всей красе в этом «Спартаке». Повторюсь, не хотелось бы, чтобы красно-белые безвольно проиграли в ближайшем туре «Динамо».

— От вышедшего на замену Зиньковского ждали большего?

— Конечно. Такие матчи решают индивидуально сильные футболисты, которые могут в одиночку обыграть, убежать от опекуна. Без Промеса мы таких в «Спартаке», увы, не увидели. Хотя Зиньковский скоростной, умненький игрок, но вчера у него мало что получилось. Когда «Зенит» выставил на 80 процентов основной состав (не играли только Дуглас и Кассьерра), перекрыл все зоны, Зиньковский, по сути, ничего не продемонстрировал. Увы, все закономерно.

— Педро — феномен?

— Он еще в первом тайме произвел сильное впечатление, когда за счет дриблинга совершил слаломный проход и попал в штангу. Ну и голы, конечно, породистые. К нам приехал мастер. Человеку 18 лет, а он уже такое вытворяет… Побольше бы таких в РПЛ.

Причем хотелось бы, чтобы подобные таланты появлялись не только в «Зените». Понятно, что это вопрос денег. Для питерцев не проблема потратить серьезные средства на усиление. Но ведь надо еще и угадать с футболистом! Пока Педро показывает, что он именно тот, кто нужен команде Семака. Дай бог, чтобы и конкуренты «Зенита» совершали удачные трансферы.

— Педро вам кого-то напоминает из футболистов вашего времени?

— Я бы прежде всего выделил командные действия гостей во втором тайме. Да, Педро забил два ярких гола. Но мне больше понравилось, как «Зенит» грамотно шел в отбор, в прессинг. Кстати, у «Спартака» это тоже хорошо получалось до перерыва, но потом все куда-то улетучилось. Мне показалось, что после второго гола бразильца подопечные Абаскаля уже и не верили в то, что можно отыграться.

Виталий Айрапетов

Спартак
1:2
Первый тайм: 1:0
Зенит
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