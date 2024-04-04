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18:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 4 апреля, состоится матч ¼ финала Пути регионов Фонбет Кубка России между грозненским «Ахматом» и «Оренбургом».

Ахмат
ОренбургКубок России: результаты и календарь
Источник: VK.COM/AKHMATGROZNY

Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Ассистировать ему будет Алексей Стипиди (Краснодар). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

Команды назвали стартовые составы.

«Ахмат»: Опарин, Ловат, Шатара, Уциев, Челикович, Бериша, Швец, Камило, Камилов, Ковачев, Конате.

«Оренбург»: Ходанович, Малых, Гойкович, Прохин, Сидоров, Башич, Титков, Горбани, Гюрлюк, Куэро, Марин.

В последний раз команды играли друг с другом в феврале этого года. Тогда в рамках товарищеской встречи победу со счётом 2:1 одержал «Оренбург». В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ахмат» разгромил оренбуржцев со счётом 4:0, в игре 16-го тура была зафиксирована ничья — 1:1.

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