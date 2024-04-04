Геннадий Орлов назвал ключевой фактор победы «Зенита» над «Спартаком»

— А разве это уровень игры команды, которая хочет быть на первом месте, когда в полузащите играют Ахметов и Коваленко? Спартаковцы за счёт своей энергии главенствовали в центре поля в первом тайме. А когда вышел даже один Вендел, характер игры сразу поменялся. Появление Нино, центрального защитника, тоже много значило. Потому что Эракович не очень хорош в начале атаки. Тяжеловатый он, не напоминает пока нашего прошлого серба Ивановича или хорвата Ловрена. Он и помоложе — может быть, вырастет ещё. Плюс Клаудиньо — во втором тайме вышли мастера и перевернули игру.