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Футбол. Кубок России. Все результаты
21:33 (мск), источник: ТАСС

«Оренбург» вышел в полуфинал «пути регионов» Кубка России по футболу

В матче второго этапа ¼ финала «пути регионов» оренбуржцы обыграли грозненский «Ахмат».

Ахмат
ОренбургКубок России: результаты и календарь
Источник: https://t.me/fcorenburg

ТАСС, 4 апреля. «Оренбург» со счетом 1:0 обыграл грозненский «Ахмат» в матче второго этапа четвертьфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Грозном.

На 88-й минуте мяч в свои ворота забил игрок «Ахмата» Милош Шатара.

«Оренбург» вышел в первый этап полуфинала «пути регионов», «Ахмат» завершил выступление в турнире. Ранее в первый этап ½ финала «пути регионов» пробились московское «Динамо», «Ростов» и екатеринбургский «Урал». Жеребьевка пройдет позднее в четверг.

В плей-офф Кубка России команды разделены на «путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «путь регионов». Команды РПЛ до этого провели матчи группового этапа, остальные клубы прошли шесть раундов «пути регионов», определив четырех сильнейших. На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда опускается в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» покидают турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).

Во время загрузки произошла ошибка.
Ахмат
0:1
Первый тайм: 0:0
Оренбург
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