Стали известны результаты жеребьёвки первого этапа ½ финала Пути регионов Кубка России

Она началась в 22:00 по московскому времени. Церемонию проводили бывшие футболисты сборной России Евгений Алдонин и Динияр Билялетдинов, а также заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина.

Отметим, что в полуфиналах Пути РПЛ Кубка России, где ЦСКА встречается с «Балтикой», а «Зенит» — со «Спартаком», уже завершились первые матчи. Армейцы победили в гостях калининградцев со счётом 1:0, а петербургский клуб обыграл на выезде красно-белых со счётом 2:1. Ответные матчи в этих парах будут проведены 16 и 17 апреля.