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Футбол. Кубок России. Все результаты
22:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны результаты жеребьёвки первого этапа ½ финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 4 апреля, состоялась жеребьёвка матчей первого этапа ½ финала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу.

Кубок России: результаты и календарь
Стали известны результаты жеребьёвки первого этапа ½ финала Пути регионов Кубка России | Источник: Чемпионат.com

Она началась в 22:00 по московскому времени. Церемонию проводили бывшие футболисты сборной России Евгений Алдонин и Динияр Билялетдинов, а также заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина.

Итоги жеребьёвки матчей первого этапа ½ финала Пути регионов Кубка России.

«Динамо» — «Оренбург».

«Урал» — «Ростов».

Матчи пройдут 16—18 апреля. Победители пар выйдут в следующий этап Пути регионов, где сыграют с проигравшими в парах Пути РПЛ.

Отметим, что в полуфиналах Пути РПЛ Кубка России, где ЦСКА встречается с «Балтикой», а «Зенит» — со «Спартаком», уже завершились первые матчи. Армейцы победили в гостях калининградцев со счётом 1:0, а петербургский клуб обыграл на выезде красно-белых со счётом 2:1. Ответные матчи в этих парах будут проведены 16 и 17 апреля.

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