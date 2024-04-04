«Прыгнул с двух ног и срезал как ножницами». Судьи в Грозном проспали очевидный пенальти?

Ахмат — Оренбург — 0:1, обзор матча Кубка России, 4 апреля 2024 года, судейский скандал, разбор неназначенного пенальти | Источник: Чемпионат.com

«Оренбург» прошёл «Ахмат» в последнем матче второго этапа ¼ финала Пути регионов Кубка России. Эта игра могла завершиться большим скандалом, если бы победили хозяева.

Составы команд Мирослава Ромащенко и Давида Деограсии были далеки от сильнейших, но это и понятно, ведь для «Ахмата» и «Оренбурга» главная задача — борьба за выживание в РПЛ. В чемпионате России сегодняшние кубковые соперники тоже конкуренты. «Ахмат» и «Оренбург» имеют по 20 очков и находятся всего в трёх очках от зоны вылета. Испанский тренер вообще поменял всех игроков основы — в частности, в заявке гостей не оказалось ни одного аргентинца. У хозяева ротация была всё же не стопроцентной.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241008&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на это, игра оказалась живой и увлекательной. В первом тайме скорее «Оренбург» наиграл на гол, а самый спорный момент случился на 11-й минуте. Полузащитник Титков получил мяч в отличной позиции на линии штрафной, и ему въехал в ноги защитник «Ахмата» Челикович. Судя по повтору, судья Чистяков должен был назначить пенальти. Но, как ни удивительно, он не зафиксировал фол, а работавший на VAR Рафаэль Шафеев не посчитал решение главного ошибкой. У «Оренбурга» фактически отняли гол?

Источник: Кадр из трансляции

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал этот эпизод для «Чемпионата»:

«Это 11-метровый удар и жёлтая карточка. Даже не знаю, что мог объяснить Чистяков VAR. Для меня это непонятно. Здесь нельзя говорить о том, что мяч движется в одну сторону, а нападающий — в другую. Нет, это абсолютно безрассудные действия защитника, который с двух ног сзади прыгает в игрока, ставящего корпус, и срезает его как ножницами.



Что может арбитр сказать VAR в такой ситуации? Да, я видел, но для меня это не фол? Или они могут сказать, что опять не работали рации, как иногда бывает. Это простой момент, и я не нахожу объяснения решению судьи. Чистяков ещё и в хорошей позиции находился. Допустим, он посчитал, что нападающий сделал движение в защитника. Но тогда он должен был назначить штрафной в пользу оборонявшейся команды. На повторах чётко видно, что нападающий двигался к мячу и ставил ногу на газон, после чего в него сзади врезался защитник. Футболисты, участвующие в обороне, должны понимать, что любой подкат в штрафной площади — нарушение с вероятностью 90%.



Для меня вопрос: что такого мог сказать Чистяков, что Шафеев и Москалёв не позвали его к монитору? Его слова должны совпадать с тем, что увидели арбитры VAR. Хотя, опять же, не исключено, что снова ничего не работало».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-202493653&hd=2&id=456241102&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме команды Ромащенко и Деограсии создали ещё больше голевых моментов. У «Ахмата» лучший шанс забить был, когда Ковачев зарядил в перекладину. «Оренбург» мог решить исход матча красивым победным голом после удара Марина пяткой. Однако антигерой эпизода с неназначенным пенальти Челикович на этот раз по-настоящему выручил — остановил летевший в сетку мяч. В результате соперники нанесли на двоих 26 ударов — 15:11 в пользу «Оренбурга» (в створ — 5:2).

Дело шло к нулевой ничьей и серии пенальти, тем не менее на 88-й минуте «Оренбург» вырвал победу. Помог гостям в этом напарник Челиковича по центру обороны «Ахмата» и его соотечественник Шатара. Пытаясь заблокировать удар Томпсона головой, босниец сам головой срезал мяч в собственные ворота в падении. Нелепейший автогол! И оттого особенно обидный для Ромащенко, над которым нависла тень тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева.