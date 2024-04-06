ЭСК единогласно поддержала решение арбитра засчитать гол «Спартака» в матче «Зенитом»

«Контакт мяча с рукой нападающего “Спартака” Александра Соболева, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым. Рука нападающего находится в естественном положении, а контакт с мячом обусловлен действиями на него игроков “Зенита” Страхини Эраковича и Родригао, которые находятся с ним в единоборстве за верховой мяч.



В борьбе за позицию Эракович опирается рукой на плечо Соболева, а Родригао опирается рукой на лицо Соболева, который прыгает и пытается принять мяч грудью.



Прежде чем нападающий примет мяч грудью, происходит минимальное касание его руки (выше уровня локтя) с мячом, после чего мяч достается партнёру нападающего, который забивает гол.



Судья, находясь в хорошей позиции, оценивает положение рук нападающего как ненаказуемое, поскольку оно является следствием движения тела нападающего из-за действий (соприкосновения рук) игроков обороны.



Поскольку данная ситуация не связана с немедленным забитием гола этим же игроком (гол забивает партнёр по команде), и контакт с рукой нападающего в этом случае не является наказуемым, ВАР не вмешивается в данную игровую ситуацию в соответствии с правилами игры и протоколом ВАР.



Комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию в соответствии с правилами игры и протоколом ВАР», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.