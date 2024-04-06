ЭСК: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ахмата» в игре с «Оренбургом» | Источник: Чемпионат.com

«Футболист “Ахмата” Ясмин Челикович нарушает правила в единоборстве за мяч в собственной штрафной площади с игроком “Оренбурга” Николаем Титковым. Он совершает контакт с опорной ногой нападающего в безрассудном подкате, прежде чем коснуться мяча.

Комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение игроку «Ахмата» в данном игровом эпизоде. Комиссия отмечает, что ВАР должен был вмешаться в данную ситуацию и пригласить судью для просмотра эпизода на мониторе, чего не произошло по причине неправильной оценки ВАР данного эпизода при проверке", — приводится текст решения на официальном сайте РФС.