«Не очень приятная жеребьёвка». Карпин — о матче с «Уралом» в Кубке России

«Честно говоря, предпочтений каких-то не было с точки зрения команды. Предпочтения, понятно, хотелось бы, естественно, нам с нашей логистикой… Ещё один выезд, ещё в Екатеринбург, но, мягко говоря, для нас не очень приятно, так скажем. Потом ещё возвращаться после Екатеринбурга, возвращаться в Ростов, игра в чемпионате, и опять лететь в Екатеринбург. С этой точки зрения, понятно, что не очень приятная жеребьёвка для нас», — сказал Карпин на пресс-конференции.