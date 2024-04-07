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01:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Не очень приятная жеребьёвка». Карпин — о матче с «Уралом» в Кубке России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о результатах жеребьёвки первого этапа ½ финала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу.

Урал
РостовКубок России: результаты и календарь
«Не очень приятная жеребьёвка». Карпин — о матче с «Уралом» в Кубке России | Источник: Чемпионат.com

Напомним, соперником ростовчан стал «Урал».

«Честно говоря, предпочтений каких-то не было с точки зрения команды. Предпочтения, понятно, хотелось бы, естественно, нам с нашей логистикой… Ещё один выезд, ещё в Екатеринбург, но, мягко говоря, для нас не очень приятно, так скажем. Потом ещё возвращаться после Екатеринбурга, возвращаться в Ростов, игра в чемпионате, и опять лететь в Екатеринбург. С этой точки зрения, понятно, что не очень приятная жеребьёвка для нас», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Матч «Урал» — «Ростов» пройдёт 17 апреля, а Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Победитель пары выйдет в следующий этап Пути регионов, где сыграет с проигравшей командой в одной из пар Пути РПЛ.

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