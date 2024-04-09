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Футбол. Кубок России. Все результаты
11:08 (мск), источник: Sport24

«Я сам был в шоке». Президент «Ростова» — о жеребьевке Кубка России

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о результатах жеребьевки Кубка России.

РостовКубок России: результаты и календарь
«Я сам был в шоке». Президент «Ростова» — о жеребьевке Кубка России | Источник: Sport24

Ростовчане 14 апреля проведут матч РПЛ в Воронеже с «Факелом», затем отправятся на кубковую игру (17−18 числа) в Екатеринбург, далее вернутся в Ростов-на-Дону, чтобы 21 апреля сыграть против «Спартака», после чего вновь поедут в Екатеринбург, уже на матч РПЛ.

— Жеребьевка Кубка России, я немного в шоке от ее результатов.— Я сам был в шоке. У нас выезд, перелет. Все прекрасно знают, что у нас большие проблемы с логистикой. Но ставят игры на второй-третий день. Ну, окей.

— Что в такой ситуации делать?

— Ничего: ехать, играть, — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

— Может стоило к кому-то обратится?

— Жеребьевка прошла. Что уже обращаться?

На данный момент в Воронеже и Ростове-на-Дону не работают аэропорты, поэтому команде Валерия Карпина придется совершать все переезды между городами посредством наземного транспорта.

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