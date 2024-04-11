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Футбол. Кубок России. Все результаты
15:54 (мск), источник: ТАСС

Тренера «Химок» Талалаева дисквалифицировали на два матча условно

Специалист отстранен за оскорбительное поведение.

ХимкиКубок России: результаты и календарь
Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера подмосковных «Химок» Андрея Талалаева на два матча условно по итогам игры второго этапа четвертьфиналов плей-офф «пути регионов» Фонбет — Кубка России с «Ростовом». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

2 апреля «Химки» дома уступили «Ростову» (0:0, 6:7 — по пенальти).

«КДК РФС принял решение дисквалифицировать Талалаева на два матча Кубка России условно и оштрафовать на 20 тыс. рублей за оскорбительное поведение. Установлен испытательный срок — один год», — сказал Григорьянц.

После поражения от «Ростова» «Химки» завершили выступление в Кубке России.

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