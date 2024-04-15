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Футбол. Кубок России. Все результаты
16:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клаудиньо заявил, что «Зенит» не устроит ничья в матче со «Спартаком»

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Футболисты «Зенита» намерены победить московский «Спартак» в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России, команда не будет играть на ничью, заявил бразильский полузащитник петербургского клуба Клаудиньо.

Зенит
СпартакКубок России: результаты и календарь
Источник: ФК "Зенит"

В первом матче, который прошел в Москве 3 апреля, «Зенит» одержал победу со счетом 2:1. Для выхода в финал Кубка России петербургский клуб устроит ничья в ответной встрече 17 апреля.

«Мы никогда не выходим на поле с мыслями о том, чтобы сыграть вничью или достичь какого-то удобного результата. “Зенит” всегда выходит на поле с главной и единственной задачей — победить. Этот случай не будет исключением, мы совершенно точно будем играть только на победу. Только такой результат нас устроит», — приводит слова Клаудиньо официальный Telegram-канал «Зенита».

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак отметил, что сейчас команде важнее всего восстановиться после выездной встречи с «Краснодаром» (2:1) в чемпионате России: «Дорога в Краснодар действительно непростая, но мы уже привыкли к такому маршруту, здесь никаких проблем нет. Нам нужно восстановиться по энергозатратам, понять, кто в каком состоянии находится, определиться с тем, насколько серьезны повреждения, которые были получены, и выбрать состав, который будет принимать участие в матче на Кубок против “Спартака”.

Также главный тренер «Зенита» заявил, что игру точно пропустит Марио Фернандес.

«Сейчас с уверенностью можно говорить только об отсутствии Марио, который в ближайшее время начнет реабилитацию. Насколько она затянется, мы посмотрим. Остальные игроки в той или иной степени имеют возможность сыграть. Прошлая игра получилась довольно грубой и жесткой, поэтому у некоторых наших игроков есть определенные повреждения», — сказал Семак.

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