Матчем ЦСКА — «Балтика» продолжится розыгрыш Кубка России по футболу

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь РПЛ. Плей-офф, 16.04.2024, 19:30 ЦСКА - Балтика -

Первый матч между этими командами завершился со счетом 1:0 в пользу армейцев. Перед ответной встречей ЦСКА в гостях сыграл вничью со столичным «Локомотивом» в матче 24-го тура РПЛ, а «Балтика» одержала свою самую крупную победу в истории чемпионатов страны, обыграв на выезде грозненский «Ахмат» (7:1). ЦСКА и «Балтика» в этом сезоне также сыграли матч в рамках РПЛ в Москве, где красно-синие одержали победу со счетом 1:0.

По мнению обладателя Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Евгения Алдонина, его бывшая команда является фаворитом предстоящей встречи. «Я считаю ЦСКА фаворитом в этом матче, — сказал Алдонин ТАСС. — Команда играет дома, имеет небольшое преимущество в счете, имеет более высококлассный подбор игроков. Не думаю, что будет легко, но шансы пройти дальше высокие».

Матч начнется в 19:30 мск. Команда, одержавшая победу по сумме двух матчей, встретится в финале «пути РПЛ» с победителем противостояния московского «Спартака» и петербургского «Зенита», которые сыграют на следующий день. Первый матч этих команд завершился со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь РПЛ. Плей-офф, 16.04.2024, 19:30 Зенит - Спартак -

Красно-белые проведут первый матч после отставки главного тренера Гильермо Абаскаля. После зимней паузы команда одержала две победы в семи матчах различных турниров. «Спартаком» в игре с «Зенитом» будет руководить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

В этом сезоне «Спартак» и «Зенит» сыграли два матча в чемпионате страны — «Зенит» одержал гостевую победу со счетом 3:1, а встреча в Санкт-Петербурге завершилась ничьей (0:0). Матч начнется в 19:30 мск.

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь регионов. Плей-офф, 17.04.2024, 17:00 Оренбург - Динамо -

«Динамо» сыграет с «Оренбургом» в полуфинале «пути регионов»

17 апреля в 17:00 мск начнутся два полуфинальных матча «пути регионов» — «Оренбург» дома сыграет с московским «Динамо», а екатеринбургский «Урал» примет «Ростов». «Динамо» на прошлой стадии в гостях обыграло «СКА-Хабаровск» (2:1), а «Оренбург» на выезде победил «Ахмат» (1:0). В этом сезоне команды сыграли один матч в РПЛ, где победу одержали москвичи.