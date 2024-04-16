В ЦСКА сообщили, что на матче с «Балтикой» ожидают больше 20 тысяч зрителей | Источник: Чемпионат.com

«Ожидаем на матче с “Балтикой” более 20 тысяч зрителей. В том числе более 700 “героев Крокуса”, среди которых врачи, пожарные, МЧС и многие другие», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:30 по московскому времени.