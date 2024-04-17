Шанс показать себя. «Спартак» со Слишковичем во главе сыграет с «Зенитом» в Кубке России

Встреча пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 19:30 мск. Первая игра в Москве завершилась победой «Зенита» со счетом 2:1. Команды проведут четвертый матч в этом сезоне, в РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Спартак» со счетом 3:1, встреча в Санкт-Петербурге завершилась вничью со счетом 0:0. «Спартак» в последний раз победил «Зенит» 29 сентября 2022 года, тогда кубковая встреча в Москве завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых. В последний раз в Петербурге «Спартак» был сильнее в матче чемпионата России 6 мая 2012 года, та встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых.

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь РПЛ. Плей-офф, 17.04.2024, 19:30 Зенит - Спартак -

Слишкович в четвертый раз будет руководить «Спартаком» с тренерской скамейки, ранее он трижды исполнял обязанности главного тренера команды из-за дисквалификаций Абаскаля. В последний раз Слишкович заменял Абаскаля как раз в недавней ничейной встрече с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. История уже знает несколько удачных случаев, когда ассистенты удачно работали в клубе после увольнения основного тренера, например, в 2012 году после ухода Андре Виллаша-Боаша с поста главного тренера английского «Челси» исполняющим обязанности был Роберто Ди Маттео, с которым клуб победил в Лиге чемпионов. Такой же шанс, но с более скромной задачей в виде победы в Кубке России, есть и у Слишковича.

«Зенит» обыграл «Спартак» в Москве 26 фотографий 26 фотографий 26 фотографий

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает реальной возможность, при которой Слишкович останется главным тренером команды, но это, по его мнению, не будет зависеть от матча с «Зенитом». «Матч с “Зенитом” не имеет никакого значения в вопросе будущего Владимира Слишковича на посту главного тренера “Спартака”, — сказал Гладилин ТАСС. — Выиграть в Питере матч — это показать суперкласс, учитывая то состояние команды, в котором она находится после Абаскаля. Но это нужно не Слишковича приглашать, а старика Хоттабыча из сказки, чтобы он за волосинки дергал, тогда победит “Спартак”, ведь дальше игры тоже будут непростые. Если Слишкович будет работать, то будет видно это, посмотрим, как будет строиться игра, какие результаты пойдут. Ведь “Спартак” — непростая команда, он тоже такой же неизвестный тренер, как и Абаскаль, немного постарше. Но если у него будет получаться, ведь он знает тему, работал в клубе, то этот вариант возможен только при одном условии — за него должны ответственность нести спортивный и генеральный директоры».

В народе «Спартак» ассоциируется с мясом, а болельщики часто называют себя «мясными». В понедельник пресс-служба «Зенита» сообщила, что перед игрой пройдет фестиваль шашлыка. Пока точно неизвестно, является ли это отсылкой к московскому клубу, но данная акция уже взбудоражила СМИ и болельщиков. Идея с подшучиванием над соперником в предматчевой программе не новая, ранее клубы РПЛ уже использовали такие ситуации, например, столичный «Локомотив» перед игрой с самарскими «Крыльями Советов» устраивал фестиваль жареных крыльев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241041&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На пути к ½ финала плей-офф «пути РПЛ» «Спартак» выиграл группу D, в которой также выступали московское «Динамо», «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород», далее красно-белые прошли в двух матчах «Оренбург» (0:1, 3:1). «Зенит» стал победителем квартета C, в котором играли калининградская «Балтика», грозненский «Ахмат» и «Крылья Советов». В ¼ финала плей-офф «пути РПЛ» петербургская команда прошла «Динамо» (0:1, 2:0). По регламенту Кубка России после вылета в финале «пути РПЛ» второго шанса в плей-офф «пути регионов», как в прошлом году, уже не будет, поэтому и «Спартаку», и «Зениту» нужно понимать, как выгоднее дойти до суперфинала.

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь регионов. Плей-офф, 17.04.2024, 17:00 Оренбург - Динамо -

Первый этап ½ финала «пути регионов»

Также в среду «Оренбург» на своем поле примет «Динамо» в матче первого этапа ½ финала «пути регионов». Местная команда проведет третий матч после начала паводка в области, на играх РПЛ с казанским «Рубином» (3:0) и «Пари НН» (3:1) был организован волонтерский сбор вещей для пострадавших от паводка. Как сообщил президент «Оренбурга» Василий Еремякин, проведению игры с «Динамо» в Кубке России ничего не угрожает, команда готовилась в плановом режиме. «Оренбург» занял второе место в группе А «пути РПЛ», «Динамо» стало вторым в квартете D, в ¼ финала команды уступили «Спартаку» и «Зениту» соответственно. Во втором этапе ¼ финала плей-офф «пути регионов» «Оренбург» на выезде обыграл грозненский «Ахмат» (1:0), «Динамо» в гостях оказалось сильнее «СКА-Хабаровска» (2:1).

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь регионов. Плей-офф, 17.04.2024, 17:00 Урал - Ростов -

В другом матче первого этапа полуфинала «пути регионов» «Ростов» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом». Ростовская команда заняла второе место в группе B «пути РПЛ», екатеринбуржцы стали третьими в том же квартете. В ¼ финала «пути РПЛ» «Ростов» в двух матчах уступил ЦСКА (1:1, 0:2). «Урал» в первом этапе ¼ финала «пути регионов» обыграл московскую «Родину» (1:1, 4:1 — по пенальти), а затем прошел «Локомотив» (1:0).

Во вторник ЦСКА на своем поле обыграл «Балтику» со счетом 2:0. Эта победа позволила армейцам пройти в финал «пути РПЛ», где они сыграют с сильнейшим в противостоянии «Спартака» и «Зенита». В первой игре красно-синие на выезде обыграли калининградцев со счетом 1:0. «Балтика» продолжит выступление в Кубке России во втором этапе ½ финала «пути регионов».