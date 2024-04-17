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16:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

В матче первого этапа ½ финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся екатеринбургский «Урал» и «Ростов».

Урал
РостовКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Мамин Ал., Бевеев, Бегич, Итало, Кики, Газинский, Аюпов, Концевой, Каштанов, Шеттине, Ионов.

«Ростов»: Медведев, Сако, Эль-Аскалани, Семенчук, Лангович, Уткин, Колтаков, Шанталий, Комаров, Азнауров, Комличенко.

Ранее во втором этапе ¼ финала Пути регионов Кубка России «Урал» на своём поле победил «Локомотив» с минимальным счётом 1:0. «Ростов» на выезде встречался с подмосковными «Химками». Команда Валерия Карпина одержала победу в серии пенальти — 0:0, 7:6.

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