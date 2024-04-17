«Оренбург» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч Кубка России
В матче первого этапа ½ финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся «Оренбург» и «Динамо».
Оренбург
ДинамоКубок России: результаты и календарь
В матче первого этапа ½ финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся «Оренбург» и «Динамо».
Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 17:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Оренбург»: Ходанович, Сидоров, Прохин, Сиваков, Малых, Башич, Горбани, Воробьёв, Гюрлюк, Марин, Куэро.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Маричал, Даса, Фомин, Кутицкий, Макаров, Гладышев, Смолов, Грулёв.
В другой паре первого этапа ½ финала Пути регионов Кубка России сыграют «Урал» и «Ростов». Матч пройдёт в Екатеринбурге параллельно. Начало игры — в 17:00 мск.