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16:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оренбург» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч Кубка России

В матче первого этапа ½ финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся «Оренбург» и «Динамо».

Оренбург
ДинамоКубок России: результаты и календарь
Источник: ФК "Оренбург"

Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Ходанович, Сидоров, Прохин, Сиваков, Малых, Башич, Горбани, Воробьёв, Гюрлюк, Марин, Куэро.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Маричал, Даса, Фомин, Кутицкий, Макаров, Гладышев, Смолов, Грулёв.

В другой паре первого этапа ½ финала Пути регионов Кубка России сыграют «Урал» и «Ростов». Матч пройдёт в Екатеринбурге параллельно. Начало игры — в 17:00 мск.

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