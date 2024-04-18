«Зенит» Алипа в матче со «Спартаком» определил финалиста Кубка России

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась нулевой ничьей. Защитник хозяев и сборной Казахстана Нуралы Алип остался в запасе на эту игру.

По сумме двух матчей «Зенит», выигравший в первой игре в Москве со счетом 2:1, вышел в финал, где сыграет с ЦСКА. «Спартак» опустился с сетку Пути Регионов.