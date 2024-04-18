«Спартак» снова устоял в Питере. Но дальше идет «Зенит» | Источник: Спорт РИА Новости

Повторный кубковый матч полуфинала пути Российской премьер-лиги (РПЛ) в Санкт-Петербурге завершился нулевой ничьей: второй раз нынешней весной «Зенит» не смог обыграть на своем поле «Спартак», но благодаря гостевой победе вышел в финал, где дважды встретится в ЦСКА.

Матчи между «Зенитом» и «Спартаком» неслучайно получили название дерби двух столиц, хоть знатоки терминологии и возражают против подобного определения. Кто-то не считает один из городов столицей, кто-то полагает, что 600 км, разделяющие Москву и Питер, не дают основания говорить о дерби. Только и футболисты, и фанаты обеих команд на подобные матчи настраиваются, как на последний, решающий бой.

Нынешний поединок имел дополнительный подтекст, связанный с увольнением Гильермо Абаскаля. Убежден, что Сергей Семак не лукавил, когда говорил о связанных с этим проблемах. Он просто напомнил, что новый тренер — это всегда новые эмоции. Да и готовиться к матчу, не зная, чего ожидать от и.о. Владимира Слишковича, действительно сложнее.

Стоит напомнить, что сам Семак свою первую победу в еврокубках одержал в качестве и.о. главного тренера «Зенита», когда Лучано Спаллетти уже отстранили от работы, а Андре Виллаш-Боаш еще не подъехал к Халку. Питерцы тогда после домашнего поражения от «Боруссии» со счетом 2:4 победили в Дортмунде (2:1). Чего ждать от Семака, которому примчался помогать тренировавший тогда «Зенит-2» Владислав Радимов, тренеры немецкой команды, видимо, тоже не знали.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0073387aa5fab85b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456241200&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После отставки Абаскаля в некоторых российских изданиях появилась информация о том, что Слишкович, назначение которого пролоббировал в бытность спортивным директором «Спартака» Лука Каттани, конфликтовал с главным тренером. Источники, близкие к команде, ее не подтверждают. Сам боснийский специалист еще после назначения четко определил свою роль в штабе как первого помощника и подчеркнул, что был знаком с Абаскалем и пересекался с ним в Италии.

В «Спартаке» Владимир отвечал за изучение соперников и, судя по тому, как сыграли москвичи в первом матче после рестарта чемпионата, справлялся со своей работой хорошо. Владеющий русским языком Слишкович служил также своеобразным связующим звеном между доморощенной частью команды и иностранным тренерским штабом. Миссия во многом неблагодарная по причине того, что докладывать приходилось о многих моментах, которые игроки предпочли бы оставить в тайне. Первые ассистенты главных тренеров всегда в этом плане в невыгодном положении.

В матче, состоявшемся в марте, «Спартак» в отсутствии Квинси Промеса не только выстоял на «Газпром Арене», но и ни в чем не уступил хозяевам. В концовке даже мог вырвать победу, забей Михаил Игнатов в компенсированное время. По ходу той игры многие обратили внимание на то, что у Слишковича был очень хороший ассистент, Георгий Джикия. Капитан «Спартака» выполнял ту же роль, что и Анатолий Тимощук в «Зените».

Джикия в последний раз появлялся на поле в составе «Спартака», выйдя на замену в домашнем матче чемпионата с «Факелом». И до, и после Абаскаль упорно отказывался от его услуг. Подоплеку конфликта, если таковой был в реальности, как и подробности переговоров по продлению истекающего в конце сезона контракта защитника со «Спартаком», стороны не раскрывали.

Слишкович, имея возможность не отвечать за решения бывшего шефа, мог выпустить Джикию в принципиальнейшем матче с первых минут. Тем более, что в Санкт-Петербург не приехал приболевший Срджан Бабич. Только новый и.о. главного оставил капитана в запасе. Пару центральных защитников составили Алексис Дуарте и Данил Пруцев, флаги прикрывали Томаш Тавареш и Даниил Денисов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241081&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В кубковых матчах все команды РПЛ, как правило, дают возможность поиграть тем, кто имеет мало времени во встречах чемпионата. В Москве в первой кубковой игре Семак выпустил в стартовом составе и Родригао, и Густаво Мантуана, и Александра Коваленко, и Ильзата Ахметова. Дебютировал в основе сразу же застолбивший это место и ставший любимцем болельщиков Педро. Только перелом в игре наступил, когда после замен на поле появились и Вендел, и Клаудиньо, и Александр Мостовой, а после его небольшой травмы — Артур.

Семак еще раз доказал умение перестраивать не только тактическую схему, но и игру команды по ходу неудачно складывающейся встречи в Краснодаре. В поединке лидеров чемпионата в отсутствии дисквалифицированного Вендела он не угадал с позицией для Клаудиньо. Только в перерыве выпустил на поле Артура — игра чудесным образом преобразилась.

Даже стартовый протокол кубковой игры ждали с повышенным интересом. Практически не было сомнений, что в «Зените» с первых минут начнет игру успевший соскучиться по ключевым матчам Вендел. А кто еще? Нашлось место и Артуру, и Мантуану, и Сергееву. Пара центральных защитников была бразильской — Нино и Родригао, а Страхинья Эракович на правом фланге обороны заменил Вячеслава Караваева. Капитан «Зенита» Дуглас Сантос действовал на привычной позиции слева, часто подключаясь к атакам.

В запасе остались Кассьерра, Клаудиньо, Педро. Не будем забывать о лимите. Сегодня выбрать даже трех футболистов с нужными паспортами и не испортить бразильско-колумбийскую игру для тренерского штаба «Зенита» сложная проблема. Место в воротах у хозяев занял Денис Адамов. После ошибки в Самаре он уступил пост номер один Михаилу Кержакову и попал в «кубковую ротацию». Хотя Семак всегда говорит об имеющихся в его распоряжении даже не двух, а трех равноценных голкиперах.

После матча чемпионата Слишкович подчеркивал, что «Спартак» сыграл по классической схеме «4−4−2». В кубковой игре узреть второго форварда рядом с вышедшим с капитанской повязкой Александром Соболевым было проблематично. Схема была, скорее «4−1−4−1» с Русланом Литвиновым в роли опорника. Ему активно помогали другие полузащитники. Был ли это тактический сюрприз, которого опасался Семак?

«Зенит» в этом сезоне варьирует тактические схемы. Против «Спартака» в кубковой игре на домашнем стадионе сыграл «4−3−3» с Сергеевым в центре атаки и двумя бразильцами на флангах. Впрочем, голы забивают не схемы, а футболисты. В первом тайме у гостей было несколько подходов к воротам Адамова, да еще дальний удар Соболева в компенсированное время. У хозяев пара неплохих моментов и один — стопроцентно голевой.

На 27-й минуте зенитовцы быстро разыграли стандарт, Сантос с фланга прострелил в штрафную и Ахметов с ходу бил, казалось, наверняка. Максименко парировал удар ногами. Из-за болезни Александра Селихова, который обычно защищал ворота в кубковых встречах, на Максименко выпала повышенная нагрузка. По всем статистическим показателям до перерыва «Зенит» превосходил «Спартак», но счет так и не был открыт.

В начале второго тайма москвичи перехватили инициативу и передвинули игру к воротам Адамова. На 59-й минуте Семак сделал двойную замену, выпустив Клаудиньо и Мостового вместо Мантуана и Ахметова. Тут же Слишкович ответил тройной заменой и вместе с Джикией на поле «Газпром Арены» вышли Тео Богонда и Манфред Угальде. Конечно, это было усиление атаки и сигнал к атакам.

А вот следующий ход тренерского штаба «Зенита» был нестандартным: вместо Артура и Сергеева в игру вступили Кассьерра и Вячеслав Караваев. Замена центрфорварда по позиции, но и номинальный защитник Караваев действовал как заправский нападающий. Он мог отличиться, замыкая прострел с фланга, но еще до этого Максименко еще раз спас свою команду, когда Нино бил головой после навеса с угловой отметки. Еще одно спасение в исполнении спартаковского голкипера зрители увидели после навеса Эраковича и удара головой Кассьерры.

Забил лучший бомбардир РПЛ со второй попытки после розыгрыша углового. Тут уж Максименко был бессилен. Спас спартаковцев Евгений Турбин, работавший на VAR. Он разглядел офсайд у Сантоса, навешивавшего мяч с фланга. К основному времени арбитр добавил семь минут. Практически все это время мячом владел «Зенит», спокойно, можно сказать, солидно сохраняя устраивавший его результат. А лучшим игроком встречи справедливо был признан Максименко.