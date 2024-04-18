«Если Джикия необходим на поле, он будет играть». Слишкович и Семак — о матче «Зенит» — «Спартак»

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«Качество игры “Зенита” меня более чем устроило»

— Думаю, получился хороший матч с нашей стороны, — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — Были и контроль мяча, и моменты. К сожалению, не удалось забить. Но в целом качество игры меня более чем устроило. Задачу выхода в следующий этап выполнили. Надеюсь, все живы и здоровы. Будем готовиться к следующему матчу в чемпионате, который состоится очень скоро.

— В этом сезоне вы уже играли против «Спартака» Абаскаля. Сейчас это команда Слишковича — вы заметили хоть какие-то изменения в игре соперника? И меняли ли подготовку к этой встрече?

— Подготовку не меняли, потому что не могли предположить, какой состав выставит «Спартак», какую выберет схему. Поэтому отталкивались от своей игры, исходя из тех игроков, которым мы планировали дать больше игровой практики. Ориентировались на свои цели и задачи.

Что касается игры, то, как я уже сказал, она прошла с нашим большим преимуществом. Остроты у наших ворот практически не возникло. Но осадок того, что мы не выиграли и не забили, остался. К сожалению, нельзя сказать, что мы счастливы. Но главное, что цель достигнута — «Зенит» идет дальше.

— Развивая тему предыдущего вопроса: стал ли для вас неожиданностью переход «Спартака» на схему 4−2−3−1?

— Нет. «Спартак» достаточно часто играет в два форварда: выходит Угальде, потом его меняет Игнатов. Сегодня вышел Игнатов, его заменил Угальде. Ничего нового не было, схема та же. Но я повторюсь: наши ребята сегодня и в обороне сыграли хорошо, и в атаке. Единственное, реализация нас подвела.

— В первом тайме «Зенит» доминировал, но во втором немного отдал инициативу. Это было сделано специально, чтобы подловить «Спартак» на контратаках? Или так складывалась игра?

— Так складывалась игра. Конечно, невозможно 90 минут контролировать мяч, играя против хорошей команды с хорошими игроками. Это естественно, что и соперник умеет играть в футбол. Какой-то период времени лучше получается контролировать мяч, какой-то — хуже. Но в целом, наверное, все равно преимущество у нас было большое, если брать весь матч. Доминировать на протяжении двух таймов невозможно.

— Сегодня многих с хорошей стороны поразил Ильзат Ахметов: у него было несколько хороших моментов и обводок. Насколько вы удовлетворены тем, что он сегодня показал? Значит ли его выход, что он может больше времени получать в оставшихся матчах сезона?

— Посмотрим, все зависит от состояния игроков, которые выходят на поле. Нужно на тренировках и играх заслужить место в стартовом составе, свои игровые минуты. Календарь плотный, я надеюсь, у всех будет игровое время и шанс проявить себя.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0073387aa5fab85b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456241200&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы провели со «Спартаком» четыре матча: два раза выиграли в Москве, а здесь, на своем поле, при мощной поддержке, не победили ни разу. Это волнение? Или сказывается игра вратаря «Спартака», который ловит какой-то немыслимый кураж?

— Сегодня, естественно, и наша реализация, и игра Максименко. Он здорово сыграл. Поэтому по сегодняшнему матчу это определенное невезение. В предыдущей встрече была более равная игра, заслуженная ничья. Но сегодня мы абсолютно заслуженно наиграли на победу по количеству созданных моментов. Но ничего страшного. Спасибо нашим болельщикам, которые пришли, поддержали. Еще раз: мы довольны качеством своей игры. Но, к сожалению, не всегда получается много забивать.

— Новая позиция Караваева — это сюрприз для Слишковича? Или вы действительно видите его в этой роли?

— Нет никаких сюрпризов. Опять же, Слава в тонусе. Мы сегодня поберегли его, потому что следующую игру [в РПЛ] Дуглас пропускает. Естественно, нам нужен был свежий Караваев по возможности. А по поводу позиции — он уже выходил в этой роли.

«С Абаскалем не было конфликтов. Но мнения отличались»

— Комментарий по этому матчу достаточно короткий будет: 0:0, но есть привкус поражения, потому что мы не прошли дальше, — сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович. — Да, мы остались в Кубке, и теперь нам предстоит играть с «Динамо». Но сегодня «Зенит» играл лучше — нужно отдать должное. Они создавали больше моментов.

Во втором тайме мы были агрессивнее, играли лучше, больше шли в атаку, но у ребят есть некий блок, некая боязнь, которая мешает показывать те качества, которые они тысячу раз показывали. Мы знаем, на что они способны. Моя задача сейчас — вернуть их.

В целом эти 0:0 нужно рассматривать с позитивной стороны, потому что виден настрой, ребята бились, старались, не жалея себя. Пытались забить этот гол и добиться нужного результата. Да, соперник давил, создавал моменты, но, опять-таки, мотивацию наших игроков было заметно. Командные усилия и командная воля — сегодня все это было. И, конечно же, Александр Максименко сегодня нас спасал. Мы знаем все его качества, знаем, на что он способен. Для нас это не новость.

Необходимо позитивно смотреть на сегодняшний результат, работать дальше и идти вперед.

— Почему решили «опустить» Игнатова ниже, на позицию под нападающим, и поднять Хлусевича на позицию правого полузащитника? Он ведь давно там не играл.

— В матче с «Зенитом» необходимо было, чтобы Игнатов играл ниже, потому что нельзя позволять сопернику владеть центром поля и оставлять их три в два. Если позволишь «Зениту» это делать, то шансов практически нет. Именно поэтому Игнатов действовал на этой позиции. В принципе, он понял, что нужно делать, и провел отличный матч. Выполнил задачу, которая была перед ним поставлена. Я доволен его игрой.

Если говорить в целом по матчу, то, несмотря на поражение в первой встрече, мы не должны были сегодня с первых минут нестись в атаку, чтобы отыграться, потому что всего один гол возвращал нас в игру. Могла быть серия пенальти. Именно на этом и строился наш план: постараться в последние 20−25 минут создать наибольшее количество моментов, имея двух атакующих футболистов — Медину и Бонгонду. Сегодня не получилось, к сожалению, но в любом случае ребята молодцы. Все, включая Мишу Игнатова.

Теперь по Хлусевичу. Всем известно: поставь его слева или справа — неважно, он будет бегать и пахать. Понимаю, что он давно не играл на этой позиции, но сегодня необходимо было в каком-то смысле пожертвовать им, чтобы закрыть фланг Сантоса. Хлусевич — игрок невероятных физических возможностей, он готов бежать в контратаку. На это тоже был расчет. Он может получить мяч на своей половине и идти вперед с ним, хорошо подключаться. К сожалению, сегодня не сработало, но это не его вина. В какие-то моменты нам не хватило свежести в принятии решений в концовке, чтобы пойти вперед.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241076&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как оцениваете свои перспективы стать главным тренером «Спартака» и остаться на этой должности?

— Я об этом не думаю. Я знаю то, о чем клуб попросил меня: делать свою работу. Я эту работу буду выполнять. Отнесусь к этому со всей серьезностью. С любовью к клубу, футболистам, коллективу.

— Почему вы не ушли вслед за Абаскалем, а остались в клубе? Вы были в одном штабе вместе с ним. Что вас мотивировало?

— Я не могу ответить на этот вопрос. Это вопрос для клуба. Нужно их спрашивать, почему они меня оставили.

— Почему вы не отвечаете на русском на каждый вопрос? У вас же прекрасный русский язык.

— Спасибо вам, но я так не считаю. Много-много ошибок у меня! Пресс-конференция — это очень важный и серьезный момент. Я хочу донести до вас свои мысли, но боюсь, что если сделаю это на русском, то что-то забуду и выражусь неправильно.

— Появлялась информация, что у вас и Абаскаля были расхождения в работе: вы хотели, чтобы «Спартак» играл по другой схеме. Так ли это?

— Никаких конфликтов у нас не было. Были разные мнения — я думал так, он думал чуть иначе. Но всегда его решение было последним. Если он решит по-своему, я тоже говорю, что надо так. Это не может называться конфликтом. Это просто честная работа ассистента. Если помощник считает, что нужно что-то сказать тренеру, он должен это делать.

— Вы выпустили Георгия Джикию. Означает ли это, что теперь он будет получать больше игрового времени?

— Нет, это значит, что Георгий — игрок «Спартака». И когда он нам понадобится на поле, он будет играть.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241081&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Считается, что смена тренера вызывает эмоциональный подъем в команде. Есть точка зрения, что «Спартак» может закончить сезон только на высоком эмоциональном подъеме. Но сегодня сложилось впечатление, что у команды этого не было. Следует ли, что эмоции вы прибережете для чемпионата ради финиша в топ-3, а в Кубке пойдете другим путем?

— Нет, это совершенно не так. Мы одинаково относимся к матчам чемпионата и Кубка, нам одинаково важны и те, и другие матчи. Сегодня мы хотели пройти дальше. Да, я понимаю, о каких эмоциях вы говорите. Они бывают, но сегодня могла произойти катастрофа… Ее не случилось. Я стараюсь смотреть на вещи позитивно и видеть стакан наполовину полным. Нужно понимать, что у нас не было много времени, чтобы работать, тренироваться, даже общаться. Мы максимально воспользовались этим отрезком: много говорили с футболистами, в том числе индивидуально. Мы все понимали в коллективе, какая ситуация. Она непростая. И я, и команда осознаем ответственность. Уверен, все вместе мы выйдем из этой ситуации.

— Хотели бы встретиться с «Зенитом» 2 июня в суперфинале Кубка?