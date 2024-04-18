Бубнов сравнил матчи «Спартака» с «Зенитом» под руководством Слишковича

«Два матча “Спартак” играл с “Зенитом” под руководством Владимира Слишковича этой весной, и результат получился одинаковый — 0:0. Но разница всё же есть. В чемпионате красно-белые очень здорово прессинговали, имели моменты, чтобы забить и даже имели шансы выиграть. Здесь намёков на возможность победы не было совсем», — приводит слова Бубнова Sportbox.