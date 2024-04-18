Ловчев: «Зенит» сильнее «Спартака», вопросов нет
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал противостояние красно-белых с «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал противостояние красно-белых с «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Первый матч завершился в пользу петербуржцев (2:1), в ответной игре была зафиксирована ничья (0:0). Таким образом, «Зенит» вышел в финал Пути РПЛ, а «Спартак» отправился в полуфинал Пути регионов.
«Конечно, “Зенит” сильнее, вопросов нет. Но когда сходятся эти команды в конкретном матче, игра бывает равной», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».
17 апреля была проведена жеребьёвка второго этапа ½ финала Пути регионов Кубка России. По её итогам московское «Динамо» примет на своём поле столичный «Спартак», а «Ростов» сыграет с калининградской «Балтикой». Матчи пройдут