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Футбол. Кубок России. Все результаты
10:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Ловчев: «Зенит» сильнее «Спартака», вопросов нет

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал противостояние красно-белых с «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Зенит
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Ловчев: «Зенит» сильнее «Спартака», вопросов нет | Источник: Чемпионат.com

Первый матч завершился в пользу петербуржцев (2:1), в ответной игре была зафиксирована ничья (0:0). Таким образом, «Зенит» вышел в финал Пути РПЛ, а «Спартак» отправился в полуфинал Пути регионов.

«Конечно, “Зенит” сильнее, вопросов нет. Но когда сходятся эти команды в конкретном матче, игра бывает равной», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

17 апреля была проведена жеребьёвка второго этапа ½ финала Пути регионов Кубка России. По её итогам московское «Динамо» примет на своём поле столичный «Спартак», а «Ростов» сыграет с калининградской «Балтикой». Матчи пройдут 1—2 мая. Победители пар выйдут в финал Пути регионов, где сыграют друг с другом за выход в Суперфинал. В финале Пути РПЛ встретятся петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

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