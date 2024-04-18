Аршавин: Нино и Эракович «хавали» Соболева в первом тайме матча со «Спартаком»

«“Спартак” страховался, поэтому поставил на фланги Хлусевича и Денисова. Получалось так, что, когда Соболев получал мяч, его, так сказать, “хавали” Нино и Эракович, продавливали, не за что было зацепиться в первом тайме. Только в концовке Соболев два раза пробил неплохо с лёту», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».