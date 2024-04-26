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Футбол. Кубок России. Все результаты
13:36 (мск), источник: ТАСС

Матч за Кубок России по футболу пройдет на стадионе «Лужники» 2 июня

В матче за трофей сыграют победитель «пути Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ)» и сильнейший из «пути регионов».

Кубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Суперфинал Фонбет — Кубка России по футболу пройдет 2 июня на московском стадионе «Лужники». Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В матче за трофей сыграют победитель «пути Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ)» и сильнейший из «пути регионов». В финале первой сетки сыграют петербургский «Зенит» и московский ЦСКА, во втором этапе ½ финала «пути регионов» между собой встретятся «Ростов» и калининградская «Балтика», а также столичные «Динамо» и «Спартак».

Команды РПЛ до этого провели матчи группового этапа, остальные клубы прошли шесть раундов «пути регионов», определив четырех сильнейших. В четвертьфиналах «пути регионов» Кубка России встречались команды, занявшие третьи места в группах «пути РПЛ», и победители шестого раунда «пути регионов».

Плей-офф проходит по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда опускалась в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» покидают турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).

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