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Футбол. Кубок России. Все результаты
00:26 (мск), источник: ТАСС

Матчем «Динамо» — «Спартак» возобновится Кубок России по футболу

Команды встретятся во втором этапе ½ финала плей-офф «пути регионов».

Динамо
Спартак
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БалтикаКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"
Футбол

Кубок России 2023/2024
Полуфинал Пути регионов. Этап 2, 1.05.2024, 18:00

Динамо-Спартак-

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Розыгрыш Фонбет — Кубка России по футболу продолжится в среду матчем второго этапа ½ финала плей-офф «пути регионов» между московскими «Динамо» и «Спартаком». Встреча пройдет на «ВТБ-Арене» и начнется в 18:00 мск.

Обе команды стартовали в Кубке России с группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)». «Спартак» и «Динамо» заняли соответственно первое и второе место в квартете D, благодаря чему вышли в плей-офф «пути РПЛ». В групповом этапе команды обменялись победами, бело-голубые победили на своем поле со счетом 3:0, красно-белые оказались сильнее со счетом 4:1. Также «Спартак» и «Динамо» уже провели два матча в РПЛ, в обеих встречах выиграли красно-белые (2:1, 1:0). В ¼ финала плей-офф «пути РПЛ» Кубка России «Спартак» прошел «Оренбург» (0:1, 3:1), «Динамо» уступило в двух матчах петербургскому «Зениту» (1:0, 0:2). В полуфинале плей-офф «пути РПЛ» «Спартак» проиграл «Зениту» (1:2, 0:0), «Динамо» в «пути регионов» после вылета из верхней сетки победило «СКА-Хабаровск» (2:1) и «Оренбург» (4:2). Победитель пары «Динамо» — «Спартак» сыграет в финале плей-офф «пути регионов» с тем, кто выиграет в матче «Ростов» — «Балтика».

«Динамо» подходит к игре без потерь. В составе «Спартака» под вопросом участие в матче капитана и защитника Георгия Джикии, он получил повреждение перед матчем РПЛ с ЦСКА (0:0) 25 апреля, также футболист не сыграл с «Локомотивом» (3:2) в матче чемпионата России 28 апреля. Агент Джикии Вадим Шпинев сообщил «Спорт-экспрессу», что игрок будет готовиться к матчу с «Динамо» в полном объеме. Также красно-белые не смогут рассчитывать на нападающего Монфреда Угальде, который пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич отметил после проведенной жеребьевки, что матч с «Динамо» будет отличным зрелищем для болельщиков. «Мы играли уже с “Динамо” в этом сезоне несколько раз. Хороший матч, дерби, для зрителей это очень классно», — сказал он ТАСС. «Будем стараться выигрывать. Приложим максимум усилий», — сказал журналистам председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

«Спартак» продолжает выступление под руководством исполняющего обязанности главного тренера боснийца Владимира Слишковича, 14 апреля клуб решил расстаться с испанским специалистом Гильермо Абаскалем. С того момента красно-белые провели четыре матча во всех турнирах, в которых ни разу не проиграли — победы над «Ростовом» (5:1) и «Локомотивом» (3:2), ничья с ЦСКА (0:0) в РПЛ и ничья с «Зенитом» (0:0) в Кубке России. «Динамо» смогло прийти в себя и подходит к игре против «Спартака» с серией из четырех побед подряд во всех турнирах, ранее бело-голубые обыграли «Оренбург» (4:2) в Кубке России, а также оказались сильнее «Пари Нижний Новгород» (4:1), «Оренбурга» (2:1) и «Зенита» (1:0) в РПЛ. Матч со «Спартаком» будет рекордным для «Динамо», бело-голубые проведут 11-й матч в кубке страны за один сезон, что станет новым достижением.

В 2022 году «Спартак» и «Динамо» сыграли в финале Кубка России, сильнее оказались красно-белые (2:1). «Спартак» четыре раза становился победителем Кубка России (1994, 1998, 2003, 2022). «Динамо» единственный раз стало обладателем кубка страны в 1995 году.

ЦСКА — «Зенит» в «пути РПЛ»

Футбол

Кубок России 2023/2024
Финал Пути РПЛ, 2.05.2024, 19:15

ЦСКА-Зенит-

2 мая пройдет первый матч финала плей-офф «пути РПЛ», в котором ЦСКА и «Зенит» встретятся на «ВЭБ-Арене». Игра начнется в 19:15 мск. Ответная игра пройдет 15 мая на «Газпром-Арене» и начнется в 20:45 мск. ЦСКА выиграл группу А на первом этапе «пути РПЛ», в ней также выступали «Оренбург», «Сочи» и воронежский «Факел». «Зенит» занял первое место в квартете С, в нем также играли калининградская «Балтика», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». В плей-офф ЦСКА прошел «Ростов» (1:1, 2:0) и «Балтику» (1:0, 2:0), «Зенит» оказался сильнее «Динамо» (0:1, 2:0) и «Спартака» (2:1, 0:0).

Футбол

Кубок России 2023/2024
Полуфинал Пути регионов. Этап 2, 2.05.2024, 19:15

Ростов-Балтика-

Также 2 мая пройдет матч второго этапа полуфинала «плей-офф пути регионов» между «Ростовом» и «Балтикой», встреча начнется в 19:15 мск. «Ростов» занял второе место в группе B, в которой также выступали «Локомотив», екатеринбургский «Урал» и казанский «Рубин». Далее ростовчане уступили ЦСКА в ¼ финала плей-офф «пути РПЛ», после чего в плей-офф «пути регионов» прошли подмосковные «Химки» (0:0, 7:6 — по пенальти) и «Урал» (3:1). «Балтика» заняла второе место в группе С, в которой также играли «Зенит», «Ахмат» и «Крылья Советов». В ¼ финала плей-офф «пути РПЛ» калининградская команда прошла московский «Локомотив» (1:1, 1:1, 7:6 — по пенальти) и уступила ЦСКА на стадии ½ финала.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале Кубка России прошлого сезона оказался сильнее «Краснодара» (1:1, 6:5 — по пенальти). Больше всех побед в кубке страны одержал «Локомотив» (9 трофеев), следом идут ЦСКА (8), «Спартак» (4) и «Зенит» (4).

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