Стали известны составы «Спартака» и «Динамо» на полуфинал Кубка России | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча за выход в финал пути регионов Кубка России пройдет в среду на столичном стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 18:00 мск.

С первых минут у «Динамо» на поле выйдут Антон Шунин (вратарь), Фабиан Бальбуэна (капитан), Николас Маричаль, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Диего Лаксальт, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Муми Нгамалё, Бителло и Федор Смолов.

Стартовый состав «Спартака» выглядит так: Александр Селихов (вратарь, капитан), Даниил Денисов, Никита Чернов, Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Кристофер Мартинс, Михаил Игнатов, Тео Бонгонда и Александр Соболев.