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Футбол. Кубок России. Все результаты
17:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны составы «Спартака» и «Динамо» на полуфинал Кубка России

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на московское дерби в рамках полуфинала розыгрыша Кубка России по футболу.

Спартак
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Стали известны составы «Спартака» и «Динамо» на полуфинал Кубка России | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча за выход в финал пути регионов Кубка России пройдет в среду на столичном стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 18:00 мск.

С первых минут у «Динамо» на поле выйдут Антон Шунин (вратарь), Фабиан Бальбуэна (капитан), Николас Маричаль, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Диего Лаксальт, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Муми Нгамалё, Бителло и Федор Смолов.

Стартовый состав «Спартака» выглядит так: Александр Селихов (вратарь, капитан), Даниил Денисов, Никита Чернов, Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Даниил Хлусевич, Данил Пруцев, Кристофер Мартинс, Михаил Игнатов, Тео Бонгонда и Александр Соболев.

На групповом этапе пути РПЛ клубы обменялись домашними победами. 29 августа 2023 года «Спартак» на своем поле победил со счетом 4:1, а «Динамо» 4 октября взяло реванш — 3:0.

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