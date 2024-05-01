«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал «пути регионов» Кубка России

Забитыми мячами отметились Александр Соболев (9-я минута) и Михаил Игнатов (39).
В финале «пути регионов» «Спартак» сыграет с победителем матча между «Ростовом» и калининградской «Балтикой», который пройдет 2 мая. Финал «пути регионов» состоится в период с 14 по 16 мая. В финале «пути Российской премьер-лиги» в двух матчах сильнейшего будут выявлять петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Встречи пройдут 2 и 15 мая.
В суперфинале Кубка России встретятся победители «пути РПЛ» и «пути регионов». Решающий матч пройдет 2 июня на московском стадионе «Лужники». Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).