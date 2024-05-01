«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал «пути регионов» Кубка России

В финале «пути регионов» «Спартак» сыграет с победителем матча между «Ростовом» и калининградской «Балтикой», который пройдет 2 мая. Финал «пути регионов» состоится в период с 14 по 16 мая. В финале «пути Российской премьер-лиги» в двух матчах сильнейшего будут выявлять петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Встречи пройдут 2 и 15 мая.