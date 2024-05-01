Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
ПСЖ
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
Спартак
02
Футбол. Еврокубки
30.04
Бавария
Реал
22
Футбол. Кубок России
2.05
Ростов
Балтика
Футбол. Кубок России
2.05
ЦСКА
Зенит
Футбол. Зарубежный
2.05
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
18:00
Динамо
Спартак
02
17.04
Зенит
Спартак
00
17.04
Оренбург
Динамо
24
17.04
Урал
Ростов
13
16.04
ЦСКА
Балтика
20
4.04
Ахмат
Оренбург
01
3.04
Спартак
Зенит
12
3.04
Балтика
ЦСКА
01
Футбол. Кубок России. Все результаты
20:21 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал «пути регионов» Кубка России

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» обыграли столичное «Динамо» со счетом 2:0 в полуфинальном матче «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 25 512 зрителей.

Динамо
СпартакКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отметились Александр Соболев (9-я минута) и Михаил Игнатов (39).

В финале «пути регионов» «Спартак» сыграет с победителем матча между «Ростовом» и калининградской «Балтикой», который пройдет 2 мая. Финал «пути регионов» состоится в период с 14 по 16 мая. В финале «пути Российской премьер-лиги» в двух матчах сильнейшего будут выявлять петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Встречи пройдут 2 и 15 мая.

В суперфинале Кубка России встретятся победители «пути РПЛ» и «пути регионов». Решающий матч пройдет 2 июня на московском стадионе «Лужники». Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).

Динамо
0:2
Первый тайм: 0:2
Спартак
Читайте также от «ТАСС»
Вяльбе: она выбрала свой путь, я с розгами к ней не пойду
Плющенко заявил, что переход фигуристки Самоделкиной в сборную Казахстана идет по плану
Отец Далера Кузяева рассказал, что еще не думал о будущем сына в "Гавре"
Главный тренер сборной России по плаванию оценил спортивную форму Ефимовой
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь