Мостовой: «Верните Абаскаля!»

«Верните Абаскаля! До смешного: “Динамо” вылетело, а “Спартак”, который проиграл “Зениту” остался в Кубке из-за формата. После того, как в “Спартаке” убрали того, кто ему постоянно вредил, все встало на свои места, команда спокойно играет. По составу они так и должны быть наверху. Пять дней назад я говорил, что “Спартак” обыграет “Динамо” и еще спокойно в финал может пройти благодаря формату. Это несправедливо», — сказал Мостовой «СЭ».