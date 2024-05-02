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01:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мостовой: «Верните Абаскаля!»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» (2:0) в матче второй стадии ½ финала Пути регионов FONBET Кубка России.

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«Верните Абаскаля! До смешного: “Динамо” вылетело, а “Спартак”, который проиграл “Зениту” остался в Кубке из-за формата. После того, как в “Спартаке” убрали того, кто ему постоянно вредил, все встало на свои места, команда спокойно играет. По составу они так и должны быть наверху. Пять дней назад я говорил, что “Спартак” обыграет “Динамо” и еще спокойно в финал может пройти благодаря формату. Это несправедливо», — сказал Мостовой «СЭ».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» стал первым финалистом Пути регионов Кубка России. Соперник москвичей определится в четверг, 2 мая — «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Финал Пути регионов пройдет 14—16 мая.

Динамо
0:2
Первый тайм: 0:2
Спартак
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