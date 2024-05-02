ЦСКА и «Зенит» сыграют в первом матче финала «пути РПЛ» Кубка России

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На групповом этапе «пути РПЛ» ЦСКА занял первое место в группе A, где также выступали «Оренбург», «Сочи» и воронежский «Факел». «Зенит» стал лучшим в квартете C, где играли калининградская «Балтика», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». В плей-офф ЦСКА по сумме двух матчей победил «Ростов» и «Балтику», а «Зенит» — столичные «Динамо» и «Спартак».

Футбол Кубок России 2023/2024 Финал Пути РПЛ, 2.05.2024, 19:15 ЦСКА - Зенит -

Противостояние команд ведется с 1937 года, за это время было сыграно 160 официальных матчей, в которых ЦСКА одержал 68 побед, а «Зенит» — 43. Последний раз команды сыграли в сентябре 2023 года в матче РПЛ в Москве, встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Команды сыграют в близких к оптимальным составах. У армейцев продолжает восстановление после травмы Максим Мухин, однако в расположение команды вернется узбекский полузащитник Аббосбек Файзуллаев. В конце апреля он уехал на Кубок Азии среди футболистов до 23 лет, где сборная Узбекистана дошла до финала и гарантировала себе место на Олимпийских играх в Париже. Игрок не останется на финал турнира против сборной Японии, который пройдет 3 мая, и сможет принять участие в матче против петербургского клуба. У «Зенита» из-за травмы пропустит матч только Марио Фернандес.

По мнению обладателя Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Евгения Алдонина, «Зенит» является фаворитом в противостоянии, однако у его бывшей команды есть шанс выйти в финал турнира. «Сейчас у обеих команд не лучший период, в чемпионате они несколько игр не побеждают, — сказал Алдонин ТАСС. — Тем не менее матчи между ЦСКА и “Зенитом” всегда проходят в острой борьбе, так что я думаю, что будут хорошие игры. “Зенит” является фаворитом, но если ЦСКА сыграет строго, у армейцев будут хорошие шансы на выход в финал».

Матч между ЦСКА и «Зенитом» начнется в 19:15 мск.

Футбол Кубок России 2023/2024 Полуфинал Пути регионов. Этап 2, 2.05.2024, 19:15 Ростов - Балтика -

«Ростов» примет «Балтику»

Одновременно с матчем между «Зенитом» и ЦСКА начнется полуфинальная встреча «пути регионов», в которой «Ростов» на своем поле сыграет с калининградской «Балтикой». «Ростов» в «пути РПЛ» играл в одной группе с московским «Локомотивом», екатеринбургским «Уралом» и казанским «Рубином». После поражения от ЦСКА в четвертьфинале «пути РПЛ» команда в плей-офф «пути регионов» обыграла подмосковные «Химки» и «Урал». «Балтика» в четвертьфинале «пути РПЛ» обыграла столичный «Локомотив», а в следующем раунде уступила ЦСКА, опустившись в «путь регионов».