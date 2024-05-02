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Футбол. Кубок России. Все результаты
14:00 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Динамо» и «Спартака» в матче Кубка России

Во время матча фанаты обеих команд скандировали ненормативную лексику.

Динамо
СпартакКубок России: результаты и календарь
Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение болельщиков московских «Динамо» и «Спартака» на матче второго этапа ½ финала плей-офф «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В среду «Спартак» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 2:0.

«Рассмотрим скандирования ненормативной лексики болельщиками “Спартака” и “Динамо”, — сказал Григорьянц.

«По матчу “Спартак” — “Локомотив” рассмотрим скандирования болельщиками красно-белых оскорбительных выражений и ненормативной лексики, также задержка выхода команды перед началом матча на две минуты. Также рассмотрим скандирования болельщиками “Локомотива” ненормативной лексики и оскорбительных выражений», — добавил Григорьянц.

Заседание пройдет 3 мая.

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