Александр Соболев: Забиваю больше всего «Динамо», в других играх немножко суховато

«Забиваю больше всего “Динамо” за “Спартак”, а так хочется забивать и в других играх, а там пока немножко суховато. Надо стараться забивать и в других играх», — сказал Соболев в интервью клубной пресс-службе.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл 23 матча, в которых забил пять мячей и оформил пять голевых передач. Также на счету нападающего семь игр, пять голов и три результативные передачи в Фонбет Кубке России. Пять из 10 всех своих голов в сезоне Соболев забил в ворота московского «Динамо». Вчера, 1 мая, «Спартак» обыграл «Динамо» (2:0) в матче второго этапа ½ финала Пути регионов Кубка России.