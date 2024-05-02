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16:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Соболев: Забиваю больше всего «Динамо», в других играх немножко суховато

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о своей результативности.

СпартакКубок России: результаты и календарь
Александр Соболев: забиваю больше всего «Динамо», в других играх немножко суховато | Источник: Чемпионат.com

«Забиваю больше всего “Динамо” за “Спартак”, а так хочется забивать и в других играх, а там пока немножко суховато. Надо стараться забивать и в других играх», — сказал Соболев в интервью клубной пресс-службе.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл 23 матча, в которых забил пять мячей и оформил пять голевых передач. Также на счету нападающего семь игр, пять голов и три результативные передачи в Фонбет Кубке России. Пять из 10 всех своих голов в сезоне Соболев забил в ворота московского «Динамо». Вчера, 1 мая, «Спартак» обыграл «Динамо» (2:0) в матче второго этапа ½ финала Пути регионов Кубка России.

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